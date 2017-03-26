Белорусские пограничники 25 марта не пропустили в Минск украинский автобус с иностранцами.

Инцидент произошел в пункте пропуска «Новая Гута» на границе с Украиной.

По словам официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского, в автобусе ехали 62 человека, подавляющее большинство составляли украинские граждане (57), но было четверо американцев и один индиец.

В отношении нескольких пассажиров провели «специальную проверку документов», после которой отказали во въезде всей группе.