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Автобус с иностранцами был задержан на белорусско-украинской границе
Белорусские пограничники 25 марта не пропустили в Минск украинский автобус с иностранцами.
Инцидент произошел в пункте пропуска «Новая Гута» на границе с Украиной.
По словам официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского, в автобусе ехали 62 человека, подавляющее большинство составляли украинские граждане (57), но было четверо американцев и один индиец.
В отношении нескольких пассажиров провели «специальную проверку документов», после которой отказали во въезде всей группе.
Как известно,
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Белорусские пограничники 25 марта не пропустили в Минск украинский автобус с иностранцами. Инцидент произошел в пункте пропуска «Новая Гута» на границе с Украиной.
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