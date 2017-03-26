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Автобус с иностранцами был задержан на белорусско-украинской границе

27.03.2017 16:30 — Разное | БДГ  
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Белорусские пограничники 25 марта не пропустили в Минск украинский автобус с иностранцами.

Инцидент произошел в пункте пропуска «Новая Гута» на границе с Украиной.

По словам официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского, в автобусе ехали 62 человека, подавляющее большинство составляли украинские граждане (57), но было четверо американцев и один индиец.

В отношении нескольких пассажиров провели «специальную проверку документов», после которой отказали во въезде всей группе.

Как известно, 25 марта в Минске проходила несанкционированная уличная акция, были задержаны сотни людей.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские пограничники 25 марта не пропустили в Минск украинский автобус с иностранцами. Инцидент произошел в пункте пропуска «Новая Гута» на границе с Украиной.

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