﻿ Вторая участница "Ты супер!" из Беларуси прошла во второй тур конкурса. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Вторая участница "Ты супер!" из Беларуси прошла во второй тур конкурса

27.03.2017 16:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Вторая юная вокалистка, представляющая Беларусь на музыкальном конкурсе "Ты супер!" телеканала НТВ и информационного агентства и радио Sputnik, 16-летняя Анастасия Кравченя вдохновенно исполнила белорусскую народную песню "Реченька" и прошла во второй тур проекта по обоюдному решению всех членов жюри, покоренных выступлением девочки.

На сайте портала Sputnik Беларусь продолжается онлайн-голосование, по итогам которого ТОП-3 участников из стран СНГ и Балтии, набравших большее число голосов, получат возможность выступить в эфирах радио Sputnik и рассказать о своем выступлении на конкурсе.

"Белорусский язык — удивительной красоты язык. А потом как полилась песня, ты раскрылась, ты расслабилась — и все случилось", — прокомментировала выступление Насти Кравчени экстраординарная певица Елка.  

Вторая участница "Ты супер!" из Беларуси прошла во второй тур конкурса
© Фото: стоп-кадр YouTube
Выступление Насти Кравчени на конкурсе "Ты супер!" растрогало жюри

Беларусь на конкурсе "Ты супер!" представляют две вокалистки — 17-летняя Дарья Чернова и 16-летняя Анастасия Кравченя. Следить за новостями, успехами и победами девочек, их подготовкой к выступлениями и знакомствам с мастерами эстрады можно в профильной рубрике на сайте Sputnik Беларусь и в соцсетях. Пользователи социальных сетей также могут поддержать Дарью и Анастасию пожеланиями успеха и победы. Самые яркие пожелания Sputnik передаст талантливым детям по их возвращении на родину.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии Sputnik занимался поисками юных талантов.  

Вторая участница "Ты супер!" из Беларуси прошла во второй тур конкурса
© Фото: PR НТВ
Вадим Галыгин рассказал участнице "Ты супер!" как выиграть конкурс

НТВ — крупнейшая негосударственная телекомпания в России, осуществляющая федеральное вещание. С момента первого выхода в эфир в октябре 1993 года НТВ стабильно входит в тройку лидеров российского телерынка. НТВ транслируется во всех субъектах РФ, охватывая 99,2% населения. Для русскоговорящих зрителей за пределами России — в странах ближнего зарубежья, Европы и Ближнего Востока, а также в Северной Америке и Австралии — НТВ производит две международные версии — НТВ-Мир и НТВ-Америка.

С момента основания НТВ успешно создает и развивает главные телевизионные жанры. Среди программ канала традиционно лидируют журналистские расследования, дискуссии на общественно значимые темы и, в первую очередь, новости и аналитика — основа вещания НТВ. Профессионализм коллектива НТВ признан в России и во всем мире. Ежегодно репортеры, обозреватели и ведущие НТВ получают высокие правительственные и журналистские награды. Развлекательные проекты — остросюжетные отечественные сериалы и фильмы, социальные и развлекательные программы, игровые шоу — не раз становились призерами авторитетных премий.

Sputnik Беларусь начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на белорусском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Интернет-портал агентства входит в ТОП-10 ведущих национальных СМИ страны. Sputnik Беларусь является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все члены жюри – экстраординарная Елка, оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина, российский певец и композитор Стас Пьеха и музыкальный продюсер Виктор...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Слепой фотохудожник: обыкновенное чудо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика