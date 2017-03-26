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Вторая участница "Ты супер!" из Беларуси прошла во второй тур конкурса
27.03.2017 16:28 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мар — Sputnik. Вторая юная вокалистка, представляющая Беларусь на музыкальном конкурсе "Ты супер!" телеканала НТВ и информационного агентства и радио Sputnik, 16-летняя Анастасия Кравченя вдохновенно исполнила белорусскую народную песню "Реченька" и прошла во второй тур проекта по обоюдному решению всех членов жюри, покоренных выступлением девочки.
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"Белорусский язык — удивительной красоты язык. А потом как полилась песня, ты раскрылась, ты расслабилась — и все случилось", — прокомментировала выступление Насти Кравчени экстраординарная певица Елка.
© Фото: стоп-кадр YouTube
Беларусь на конкурсе "Ты супер!" представляют две вокалистки — 17-летняя Дарья Чернова и 16-летняя Анастасия Кравченя. Следить за новостями, успехами и победами девочек, их подготовкой к выступлениями и знакомствам с мастерами эстрады можно в
Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии Sputnik занимался поисками юных талантов.
С момента основания НТВ успешно создает и развивает главные телевизионные жанры. Среди программ канала традиционно лидируют журналистские расследования, дискуссии на общественно значимые темы и, в первую очередь, новости и аналитика — основа вещания НТВ. Профессионализм коллектива НТВ признан в России и во всем мире. Ежегодно репортеры, обозреватели и ведущие НТВ получают высокие правительственные и журналистские награды. Развлекательные проекты — остросюжетные отечественные сериалы и фильмы, социальные и развлекательные программы, игровые шоу — не раз становились призерами авторитетных премий.
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Все члены жюри – экстраординарная Елка, оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина, российский певец и композитор Стас Пьеха и музыкальный продюсер Виктор...
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