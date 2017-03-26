МИНСК, 27 мар — Sputnik. Вторая юная вокалистка, представляющая Беларусь на музыкальном конкурсе "Ты супер!" телеканала НТВ и информационного агентства и радио Sputnik, 16-летняя Анастасия Кравченя вдохновенно исполнила белорусскую народную песню "Реченька" и прошла во второй тур проекта по обоюдному решению всех членов жюри, покоренных выступлением девочки.

На сайте портала Sputnik Беларусь продолжается онлайн-голосование , по итогам которого ТОП-3 участников из стран СНГ и Балтии, набравших большее число голосов, получат возможность выступить в эфирах радио Sputnik и рассказать о своем выступлении на конкурсе.

"Белорусский язык — удивительной красоты язык. А потом как полилась песня, ты раскрылась, ты расслабилась — и все случилось", — прокомментировала выступление Насти Кравчени экстраординарная певица Елка.

Беларусь на конкурсе "Ты супер!" представляют две вокалистки — 17-летняя Дарья Чернова и 16-летняя Анастасия Кравченя. Следить за новостями, успехами и победами девочек, их подготовкой к выступлениями и знакомствам с мастерами эстрады можно в профильной рубрике на сайте Sputnik Беларусь и в соцсетях. Пользователи социальных сетей также могут поддержать Дарью и Анастасию пожеланиями успеха и победы. Самые яркие пожелания Sputnik передаст талантливым детям по их возвращении на родину.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии Sputnik занимался поисками юных талантов.

НТВ — крупнейшая негосударственная телекомпания в России, осуществляющая федеральное вещание. С момента первого выхода в эфир в октябре 1993 года НТВ стабильно входит в тройку лидеров российского телерынка. НТВ транслируется во всех субъектах РФ, охватывая 99,2% населения. Для русскоговорящих зрителей за пределами России — в странах ближнего зарубежья, Европы и Ближнего Востока, а также в Северной Америке и Австралии — НТВ производит две международные версии — НТВ-Мир и НТВ-Америка.

С момента основания НТВ успешно создает и развивает главные телевизионные жанры. Среди программ канала традиционно лидируют журналистские расследования, дискуссии на общественно значимые темы и, в первую очередь, новости и аналитика — основа вещания НТВ. Профессионализм коллектива НТВ признан в России и во всем мире. Ежегодно репортеры, обозреватели и ведущие НТВ получают высокие правительственные и журналистские награды. Развлекательные проекты — остросюжетные отечественные сериалы и фильмы, социальные и развлекательные программы, игровые шоу — не раз становились призерами авторитетных премий.

Sputnik Беларусь начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на белорусском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Интернет-портал агентства входит в ТОП-10 ведущих национальных СМИ страны. Sputnik Беларусь является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.