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Безработным минчанам предлагают переучиться на дежурного аттракционов

27.03.2017 16:47 — Разное | Tut.by  
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Столичные службы занятости предлагают безработным пройти обучение по профессии «дежурный аттракционов и игрового оборудования», сообщили агентству «Минск-Новости» в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Такие группы набираются впервые.

 — Обучение начнется в апреле с гарантией трудоустройства в управление «Городские парки УП «Минскзеленстрой» (зарплата от 400 рублей), — отметила начальник отдела организации обучения граждан управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ольга Тарасюк. —  Во время обучения выплачивается стипендия, по окончании выдается свидетельство государственного образца. За более подробной информацией можно обратиться в отделы трудоустройства по месту жительства.

Сегодня началось обучение безработных по профессии «плотник-бетонщик, арматурщик» (заработная плата от 700 рублей в месяц).

Напомним, на начало марта уровень безработицы в Минске составил 0,5% от численности экономически активного населения и оставался самым низким среди регионов республики. На одного зарегистрированного безработного в Минске приходилось 1,6 вакансии.

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Теги: Минск
 
 
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Те, кто пройдет обучение, смогут трудоустроиться в управление "Городские парки УП "Минскзеленстрой" на зарплату от 400 рублей.

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