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Безработным минчанам предлагают переучиться на дежурного аттракционов
Столичные службы занятости предлагают безработным пройти обучение по профессии «дежурный аттракционов и игрового оборудования», сообщили агентству «
— Обучение начнется в апреле с гарантией трудоустройства в управление «Городские парки УП «Минскзеленстрой» (зарплата от 400 рублей), — отметила начальник отдела организации обучения граждан управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ольга Тарасюк. — Во время обучения выплачивается стипендия, по окончании выдается свидетельство государственного образца. За более подробной информацией можно обратиться в отделы трудоустройства по месту жительства.
Сегодня
Напомним, на начало марта уровень безработицы в Минске
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Те, кто пройдет обучение, смогут трудоустроиться в управление "Городские парки УП "Минскзеленстрой" на зарплату от 400 рублей.
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