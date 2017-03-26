Столичные службы занятости предлагают безработным пройти обучение по профессии «дежурный аттракционов и игрового оборудования», сообщили агентству « Минск-Новости » в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Такие группы набираются впервые.

— Обучение начнется в апреле с гарантией трудоустройства в управление «Городские парки УП «Минскзеленстрой» (зарплата от 400 рублей), — отметила начальник отдела организации обучения граждан управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ольга Тарасюк. — Во время обучения выплачивается стипендия, по окончании выдается свидетельство государственного образца. За более подробной информацией можно обратиться в отделы трудоустройства по месту жительства.

Сегодня началось обучение безработных по профессии «плотник-бетонщик, арматурщик» (заработная плата от 700 рублей в месяц).

Напомним, на начало марта уровень безработицы в Минске составил 0,5% от численности экономически активного населения и оставался самым низким среди регионов республики. На одного зарегистрированного безработного в Минске приходилось 1,6 вакансии.