﻿ Глава МИД Литвы заговорил о возврате антибелорусских санкций Евросоюза. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Глава МИД Литвы заговорил о возврате антибелорусских санкций Евросоюза

27.03.2017 16:46 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Глава МИД Литвы заговорил о возврате антибелорусских санкций Евросоюза

фото: svaboda.org

Глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс (Linas Linkevičius) не исключает возвращения к режиму антибелорусских санкций со стороны Европейского союза, если в Беларуси появятся новые политзаключенные.

Глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс не исключает, что страны Запада могут ввести против Беларуси новые санкции, если в стране снова появятся политические заключенные.

Так он прокомментировал в эфире LRT Radijas произошедшее на День Воли в Минске. По словам Линаса Линкявичюса, такие действия властей Беларуси не пойдут им на пользу, передает «Свабода».

«Это на самом деле скажется не только на внутренней политике, где таким образом ситуация не будет стабилизирована, но это отразится и на дальнейших отношениях с Евросоюзом. И, соответственно, на всех других договоренностях, вытекающих из этого и которые на самом деле были бы выгодны Беларуси как стране. Так что здесь выбор властей Беларуси, а наш долг – принципиально и адекватно реагировать на ситуацию. К сожалению, эта реакция будет резкой и дальше. Если там снова появятся политические заключенные, то без всяких сомнений вновь будет возвращение к вопросу санкций», – заявил глава МИД Литвы.

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс (Linas Linkevičius) не исключает возвращения к режиму антибелорусских санкций со стороны Европейского союза,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Автобус с иностранцами был задержан на белорусско-украинской границе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика