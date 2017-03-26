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Глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс (Linas Linkevičius) не исключает возвращения к режиму антибелорусских санкций со стороны Европейского союза, если в Беларуси появятся новые политзаключенные.

Глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс не исключает, что страны Запада могут ввести против Беларуси новые санкции, если в стране снова появятся политические заключенные.

Так он прокомментировал в эфире LRT Radijas произошедшее на День Воли в Минске. По словам Линаса Линкявичюса, такие действия властей Беларуси не пойдут им на пользу, передает «Свабода» .

«Это на самом деле скажется не только на внутренней политике, где таким образом ситуация не будет стабилизирована, но это отразится и на дальнейших отношениях с Евросоюзом. И, соответственно, на всех других договоренностях, вытекающих из этого и которые на самом деле были бы выгодны Беларуси как стране. Так что здесь выбор властей Беларуси, а наш долг – принципиально и адекватно реагировать на ситуацию. К сожалению, эта реакция будет резкой и дальше. Если там снова появятся политические заключенные, то без всяких сомнений вновь будет возвращение к вопросу санкций», – заявил глава МИД Литвы.

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.