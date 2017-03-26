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Автомобиль в ДТП перевернулся 6 раз. Пьяный водитель жив

27.03.2017 17:01 — Разное | БДГ  
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Авария на дороге в Брестском районе произошла по вине пьяного водителя.

Утром 26 марта на дороге «Брест – Радваничи – Старое Село – Гайковка» водитель автомобиля Opel не справился с управлением, в результате чего произошло шестикратное опрокидывание автомобиля.

Водитель и его пассажирка были пьяны – 2,49 и 2,02 промилле соответственно, сообщили в ГАИ Бреста.

Однако, поскольку они были пристегнуты ремнями безопасности, то не получили травм, автомобиль.

Фото: ГАИ Брест

 
Теги: Брест
 
 
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Авария на дороге в Брестском районе произошла по вине пьяного водителя.

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