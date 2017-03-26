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Обама будет писать книгу воспоминаний на тихоокеанском острове

27.03.2017 17:10 — Разное | Ежедневник  
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Обама будет писать книгу воспоминаний на тихоокеанском острове

Бывший американский лидер Барак Обама отправился на остров Тетироа в Тихом океане и планирует здесь написать книгу воспоминаний.

Сообщается, что на этот удаленный от цивилизации остров бывший глава Белого дома прибыл еще в середине марта и собирается остаться тут на длительное время.

Отмечается, что свои мемуары Обама посвятит работе на посту президента, пишет baltnews.lt.

 
 
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Бывший американский лидер Барак Обама отправился на остров Тетироа в Тихом океане и планирует здесь написать книгу воспоминаний.

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