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Худрук театра имени Горького: не вижу патриотических спектаклей

27.03.2017 17:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Праздник лучше всего встречать работой, считает театральный режиссер Сергей Ковальчик. В драматическом театре имени Горького полным ходом идет работа над новой пьесой белорусского драматурга Андрея Курейчика "Подводники". В центре сюжета события на советской атомной подводной лодке К-19 в июле 1961 года. Среди членов экипажа были и уроженцы Беларуси. Этот спектакль станет попыткой взглянуть на ту аварию именно с белорусской точки зрения.

"В этом материале для нас главное не "экшн", а осмысление темы патриотизма. Театры сейчас живут крайностями:  экспериментами, новыми формами и, с другой стороны, есть просто зрительские комедии. За 10 лет я не видел, чтобы в наших театрах появлялись патриотические спектакли. Может, режиссеры считают, что это немодно и не театрально? " — задается вопросом Ковальчик.

Режиссер рассказал о том, что в последние годы активизировалось сотрудничество "горьковцев" с коллегами из России. Театр принял участие в двух крупных фестивалях, а также,  как русский театр за рубежом, попал в федеральную российскую программу "Большие гастроли". С пьесой "Пане Коханку" минчане прокатились по Южному Уралу, отыграв шесть спектаклей. По словам Ковальчика, гастроли прошли незабываемо.

Худрук театра имени Горького: не вижу патриотических спектаклей
© Sputnik / Роман Шантар.
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"Если у нашего театра будет хотя бы две-три гастрольных поездки в год, это будет идеально. Чего и хотелось бы пожелать и нашему театру, и всем другим. Нужно расширять гастрольную карту", —пожелал Ковальчик.

Кроме пьесы о подводниках, у театра много интересных планов. Ожидается приезд Евгения Гришковца, который традиционно выступает на сцене театра. В рамках развития сотрудничества с русскими театрами за рубежом, в качестве совместного проекта с российским театральным агентством, молодой российский режиссер Павел Пронин будет ставить спектакль "Зойкина квартира" по Михаилу Булгакову. К концу года ожидается премьера пьесы Олега Данилова "Четвертая планета" в режиссуре Дмитрия Астрахана.

Полностью беседу с художественным руководителем драматического театра имени Горького Сергеем Ковальчиком слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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В Международный День театра художественный руководитель Национального академического драматического театра имени М.Горького Сергей Ковальчик рассказал радио...

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