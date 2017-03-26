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Найден самый большой в мире след динозавра
Крупнейший в мире след динозавра длиной в 1,75 метра обнаружили на северо-западе Австралии. Об этом
След принадлежит зауроподу — ящероногому динозавру с длинной шеей. Скорее всего, высота динозавра, который оставил этот след, составляла 5,4 метра. Зауроподы обитали на Земле с юрского по меловой периоды.
Этот след — самый большой в мире. Предыдущий «рекорд» принадлежал следу длиной 1,15 метра, который
Новый гигантский след нашли в районе Солсбери на побережье австралийского полуострова Дампьер. Этот регион получил название «Австралийский парк юрского периода» — в общей сложности здесь нашли 21 след, их оставили динозавры четырех разных групп.
Возраст здешних скал оценивают в 127 — 140 миллионов лет. «Если бы мы вернулись во времени на 130 миллионов лет, мы бы увидели, как все эти разные динозавры прогуливались по этой береговой линии. Должно быть, это было отличное зрелище», — рассказал
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Скорее всего, высота динозавра, который оставил этот след, составляла 5,4 метра.
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