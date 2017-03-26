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Найден самый большой в мире след динозавра

27.03.2017 17:29 — Разное | Tut.by  
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Крупнейший в мире след динозавра длиной в 1,75 метра обнаружили на северо-западе Австралии. Об этом сообщает сайт Квинслендского университета.


Изображение: The University of Queensland / edition.cnn.com

След принадлежит зауроподу — ящероногому динозавру с длинной шеей. Скорее всего, высота динозавра, который оставил этот след, составляла 5,4 метра. Зауроподы обитали на Земле с юрского по меловой периоды.

Этот след — самый большой в мире. Предыдущий «рекорд» принадлежал следу длиной 1,15 метра, который нашли в Боливии в прошлом июле.


Изображение: The University of Queensland / edition.cnn.com

Зауропод рядом с человеком. Изображение: The University of Queensland / edition.cnn.com

Новый гигантский след нашли в районе Солсбери на побережье австралийского полуострова Дампьер. Этот регион получил название «Австралийский парк юрского периода» — в общей сложности здесь нашли 21 след, их оставили динозавры четырех разных групп.

Возраст здешних скал оценивают в 127 — 140 миллионов лет. «Если бы мы вернулись во времени на 130 миллионов лет, мы бы увидели, как все эти разные динозавры прогуливались по этой береговой линии. Должно быть, это было отличное зрелище», — рассказал CNN руководитель исследований Стив Солсбери.

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Скорее всего, высота динозавра, который оставил этот след, составляла 5,4 метра.

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