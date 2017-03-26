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Еврокомиссия собралась ввести единый дорожный сбор в Европейском союзе

27.03.2017 17:44 — Разное | Ежедневник  
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Еврокомиссия собралась ввести единый дорожный сбор в Европейском союзе

фото: stena.ee

Европейская комиссия планирует ввести единый дорожный сбор в Европейском союзе, что упростит перемещение по европейским дорогам и избавит автовладельцев от необходимости платить пошлины на разных участках трасс в странах ЕС.

Еврокомиссар по транспорту Виолета Булк заявила, что соответствующий законопроект будет представлен в мае 2017 года, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Deutsche Welle.

Централизованный дорожный сбор, по мнению Еврокомиссии, нацелен на то, чтобы упростить передвижение по европейским дорогам и избавить водителей от необходимости останавливаться для оплаты различных пошлины на разных участках трасс в ЕС. Вместо этого на территории Евросоюза будет централизованно взиматься единый дорожный сбор, который владельцы транспортных средств смогут заплатить либо с помощью системы предоплаты, либо путем ежемесячных отчислений.

Сумма дорожного сбора будет зависеть от количества пройденных километров и от степени вреда, который автомобиль наносит окружающей среде, рассказала В.Булк в интервью газете Welt am Sonntag. Доходы от сборов будут перечисляться в бюджеты стран, по дорогам которых проехал автомобиль. Еврокомиссия рассчитывает на достижение соглашения по этому вопросу между государствами-членами ЕС до конца 2019 года.

Как сообщалось, германский Бундестаг в пятницу утвердил законопроект о введении дорожного сбора для легковых автомобилей на автобанах страны. Он обязывает владельцев транспортных средства покупать наклейку на стекло, разрешающую пользование немецкими скоростными трассами и шоссе. Цена такой наклейки будет зависеть от продолжительности ее действия, объема двигателя и экологических характеристик автомобиля.

Расходы немецким автомобилистам государство компенсирует путем снижения ежегодного автомобильного налога на соответствующую стоимости ежегодной наклейки сумму.

 
 
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