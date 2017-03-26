Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов в 2018 году пройдет в Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси академик Петр Витязь.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов в сентябре 2018 года примет Беларусь. Такое решение принято сегодня на заседании Ассоциации участников космических полетов в Тулузе (Франция)», — рассказал Петр Витязь.

По его мнению, выбор Беларуси для проведения такого статусного мероприятия говорит о признании на мировом уровне вклада страны в освоение космического пространства.

Какие именно объекты будут задействованы в качестве площадок для проведения конгресса, руководитель аппарата НАН не уточнил. «Сейчас совместно с другими госорганами будем вести подготовку к форуму. Детали проведения конгресса озвучим позже», — добавил он.

Ассоциация участников космических полетов — международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов и астронавтов из многих стран. Создана в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Конгресс, который пройдет в Беларуси, станет 31-м по счету. Ежегодно он собирает видных космонавтов и астронавтов, представителей научно-исследовательских учреждений, национальных космических агентств.