﻿ В США женщина свалила вину за аварию на снежного человека, который "по обочине гнался за оленем". 21.by
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В США женщина свалила вину за аварию на снежного человека, который "по обочине гнался за оленем"

27.03.2017 17:51 — Разное | Tut.by  
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Жительница американского штата Айдахо сообщила полиции, что попала в аварию из-за снежного человека. Об этом сообщает агентство Associated Press.

50-летняя американка утверждает, что увидела необычное человекообразное существо, когда ехала через лес. По ее словам, оно бежало по обочине за оленем. Чтобы получше разглядеть бигфута, женщина посмотрела в зеркало заднего вида и не заметила оленя, выскочившего на дорогу перед автомобилем.

В официальных документах происшествие названо столкновением транспортного средства с оленем. Помощники шерифа не обнаружили подтверждений того, что в инциденте замешан бигфут.

Существование снежного человека не доказано. По свидетельствам очевидцев, они якобы встречаются в высокогорных или лесных районах. В США его называют сасквотчем или бигфутом.

 
 
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Помощники шерифа не обнаружили подтверждений того, что в инциденте замешан бигфут.

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