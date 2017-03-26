Жительница американского штата Айдахо сообщила полиции, что попала в аварию из-за снежного человека. Об этом сообщает агентство Associated Press .

50-летняя американка утверждает, что увидела необычное человекообразное существо, когда ехала через лес. По ее словам, оно бежало по обочине за оленем. Чтобы получше разглядеть бигфута, женщина посмотрела в зеркало заднего вида и не заметила оленя, выскочившего на дорогу перед автомобилем.

В официальных документах происшествие названо столкновением транспортного средства с оленем. Помощники шерифа не обнаружили подтверждений того, что в инциденте замешан бигфут.

Существование снежного человека не доказано. По свидетельствам очевидцев, они якобы встречаются в высокогорных или лесных районах. В США его называют сасквотчем или бигфутом.