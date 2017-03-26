В кафе L'Абрус белорусы пекут настоящие осетинские пироги. Учились этому мастерству у коренных осетинов. Повара приезжали в Беларусь и полгода обучали поваров кафе, как готовить начинку и тесто.



© Sputnik/ Алена Васильева, Артем Бордовский Пироги вкусные, люди добрые: что белорусы знают о Южной Осетии

"В обычных пирогах тридцать, а то и двадцать пять процентов начинки. В осетинских — ровно половина, это главное правило", — рассказал Sputnik шеф-повар кафе Александр Витько.

А вот приготовить такой пирог дома, без специальной печки, не получится. Повар рассказал, что в обычной духовке пирог получится сырым внутри и черствым снаружи.

Всего два заведения в Минске готовят настоящие осетинские пироги, и в L'Абрус признали, что это отличная альтернатива даже пицце. К тому же, начинку можно выбрать на свой вкус — от говядины и свинины, до сыра с творогом (фирменный рецепт директора кафе, сами осетины кладут только сыр) и яблока с тыквой для тех, кто соблюдает пост.

"Пироги готовятся вручную. Они тонкие — как лепешки. Начинка распределяется равномерно, пирог обязательно должен быть свежим, сочным. Никакая химия недопустима — и потому срок годности небольшой. Пирог с мясом согласно сертификату может храниться около шести часов", — рассказала директор кафе Светлана Ковалева.

Сюда за пирогами приходили и коренные осетины — сотрудники рассказали, что отзывы были позитивные, а раз пирог понравился осетину, то у белорусов есть возможность попробовать национальную кухню Осетии, не выезжая из Минска.