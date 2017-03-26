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Дэйв Льюис вызвал 30 хоккеистов для подготовки к чемпионату мира

27.03.2017 18:29 — Разное | Tut.by  
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29 марта на льду «Минск-Арены» стартует учебно-тренировочный кэмп национальной сборной Беларуси. В среду к тренировкам приступят 30 хоккеистов.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вратари: Михаил Карнаухов (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Александр Осипков («U20», Экстралига), Максим Малютин (ХК «Шахтёр-Солигорск», Экстралига).

Защитники: Роман Граборенко, Илья Шинкевич, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов (все – ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Николай Стасенко (ХК «Северсталь», КХЛ), Владимир Денисов (ХК «Трактор» Челябинск, КХЛ), Роман Достанко (ХК «Шахтёр-Солигорск», Экстралига), Павел Воробей (ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига), Егор Иванв (ХК «Могилёв», Экстралига).

Нападающие: Сергей Дрозд, Александр Китаров, Никита Комаров, Александр Кулаков, Артём Волков, Сергей Костицын, Андрей Степанов, Александр Павлович, Данила Карабань, Евгений Ковыршин, (все – ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Андрей Костицын (ХК «Сочи», КХЛ), Артём Демков, Евгений Астанков (оба – ХК «Шахтёр-Солигорск», Экстралига), Руслан Васильчук, Дмитрий Амброжейчик (оба – ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига), Алексей Скабелка (ХК «Сибирь» Новосибирск, КХЛ), Егор Шарангович («U20», Экстралига).

В тренерский штаб Дэйва Льюиса вошли Владимир Буре, Олег Антоненко, Яри Каарела, Андрей Мезин, а также видео тренер Вячеслав Гусов. 

В рамках подготовки к 2017 ИИХФ чемпионату мира, который пройдёт в Париже и Кёльне с 5 по 21 мая национальная сборная Беларуси примет участие в традиционном международном турнире «Европейский хоккейный вызов».

Первые матчи турнира белорусская сборная проведет на выезде - 7 и 8 апреля команда Дэйва Льюиса сыграет в ледовом дворце г.Даугавпилс (Латвия).

 
Теги: Минск
 
 
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29 марта на льду "Минск-Арены" стартует учебно-тренировочный кэмп национальной сборной Беларуси. В среду к тренировкам приступят 30 хоккеистов.

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