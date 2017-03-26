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Предприятия по-прежнему чаще увольняют, чем принимают на работу
В феврале предприятия уволили почти 41 тысячу человек,
Статистика показывает, что организации стали реже увольнять сотрудников. Например, в январе уволенных
Активнее всего в феврале теряли сотрудников организации, которые предоставляют прочие виды услуг — ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых приборов (уволенных оказалось на 32,2% больше, чем трудоустроенных), предприятия горнодобывающей промышленности (-23,2%), а также строительные компании (-18,6%).
Приняли больше, чем уволили, в феврале в таких сферах, как информация и связь (+41,3%), административные и вспомогательные услуги (+18,9%), образование (+13,1%), здравоохранение и соцуслуги (+11,1%), творчество, спорт, развлечения и отдых (+4,4%), водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (+1,1%).
Напомним, что за 2016 год предприятия
На начало марта безработными официально
На прошлой неделе Александр Лукашенко
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В феврале организации трудоустроили на 1,4 тысячи человек меньше, чем "ушли".
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