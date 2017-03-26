В феврале предприятия уволили почти 41 тысячу человек, сообщает Белстат. При этом организации трудоустроили на 1431 человека меньше, чем «ушли».



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Статистика показывает, что организации стали реже увольнять сотрудников. Например, в январе уволенных было на 4,7 тысячи больше, чем принятых на работу, а в декабре разбежка составила 10,2 тысячи.

Активнее всего в феврале теряли сотрудников организации, которые предоставляют прочие виды услуг — ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых приборов (уволенных оказалось на 32,2% больше, чем трудоустроенных), предприятия горнодобывающей промышленности (-23,2%), а также строительные компании (-18,6%).

Приняли больше, чем уволили, в феврале в таких сферах, как информация и связь (+41,3%), административные и вспомогательные услуги (+18,9%), образование (+13,1%), здравоохранение и соцуслуги (+11,1%), творчество, спорт, развлечения и отдых (+4,4%), водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (+1,1%).

Напомним, что за 2016 год предприятия уволили почти 719,5 тысячи человек, а взяли на работу — на 108,1 тысячи меньше.

На начало марта безработными официально числились 42 762 человека, что составляет 0,9% от экономически активного населения страны. При этом фактический уровень безработицы, по данным выборочного обследования домашних хозяйств, за 2016 год составил 5,8% от экономически активного населения.

На прошлой неделе Александр Лукашенко запретил проводить сокращения на предприятиях и в организациях и увольнять работников без согласования с местными органами власти. Глава государства констатировал, что есть и недобросовестные работники, которые не держатся за работу. «Естественно, руководитель таких людей держать не будет. И не надо. А ведь сегодня, когда я требую среднюю зарплату в 1 тысячу рублей, уже некоторые подумывают: да, дадим тысячу, но сократим энное количество людей, в том числе нормальных работников, — отметил президент. — Вот этого без согласования с местными органами власти делать нельзя».