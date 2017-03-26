«Даже в стандартных квартирах меня преследует ощущение тесноты», — признался Кирилл Шимко перед экспериментом. Мы попросили силача-рекордсмена пожить в рекордно маленькой «однушке». О том, что из этого вышло — смотрите и читайте ниже в репортаже Realt.by .





Квартиры общей площадью 21 кв. м строились в начале 1970-х, когда многие минчане еще жили в коммуналках и бараках. Отдельное, пусть и тесное жилье казалось благом. С тех пор застройщики пришли к выводу, что 21 кв. м — это совсем уж ничто, и увеличили стандарт малометражек примерно вполовину. Но рекордно маленькие квартиры в Минске остались. Их рассматривают как временный вариант для молодой семьи. Жить в них постоянно решаются совсем уж отчаянные люди.





Одна из самых крошечных квартир сдается на сутки. Мы пригласили в нее силача, который знает о рекордах буквально все. Кирилл Шимко в одиночку тащил башенный кран, танк и «БелАЗ»; пассажирский самолет и поезд — с напарником. Конечно, человек с такими незаурядными способностями имеет не совсем заурядную комплекцию. Рост Шимко — 188 см, широченные плечи, приличный размах рук.





— Все такое игрушечное, — поделился Кирилл своими первыми впечатлениями. — Конечно, здесь тесно: невысокие потолки, узкие проходы… Но, должен сказать, довольно уютно. Для проживания холостяка вполне приемлемый вариант. Подойдет для путешественников, которые хотят остановиться в Минске на день-два. Чтоб позавтракать и переночевать, этого достаточно.

Интересно, что в квартире такого маленького метража хозяину удалось вместить почти все предметы первой необходимости. В 5-метровую кухню влезла встроенная мебель и миниатюрных размеров обеденный стол, за которым могут сидеть целых два человека (правда, под столом поместятся ноги только одного из них). Холодильник в кухню не влез — для него в ходе перепланировки предусмотрели специальную нишу в прихожей. С появлением холодильника в коридоре не осталось места даже для компактной обувной полки.





Верхнюю одежду и обувь можно спрятать в небольшой шкаф, который находится в комнате. Примерно половину его объема занимают постельные принадлежности. Других мест для хранения вещей в квартире нет, но поскольку жилье сдается на сутки, чемоданы в нем распаковывать не обязательно.

Размер комнаты — порядка 11 кв.м. Кроме встроенного шкафа сюда вместился раскладной диванчик и плазменная панель, которая висит на стене и совсем не занимает места.

Размер санузла — около 2,5 метра. Сюда вмещается душ-кабина, унитаз и самая крошечная раковина, которую только можно найти в магазинах сантехники. Причем последнюю пришлось установить не фронтально, а боком. Над раковиной — зеркало, которое по размерам ненамного превосходит пудреницу. Мест для хранения косметики и банных принадлежностей здесь почти нет.





Передвигаться по квартире двум корреспондентам Realt.by и Кириллу Шимко приходилось цепочкой. И все же расстановка мебели показалась нам весьма находчивой:

— Здесь пространство использовано очень рационально, — отметил Кирилл Шимко. — Сделать какую-то перепланировку, более удобную, вряд ли получится. Все минимизировано, каждый сантиметр функционален по максимуму. Для полноценной жизни не хватает стиральной машины, но для посуточной сдачи вариант вполне достойный.

Сам Кирилл — отнюдь не фанат огромной жилплощади. Он считает, что независимо от достатка человеку нужно совсем немного места. Это если смотреть рационально. Со стороны эмоций наш герой всегда немного чувствует себя в заточении.

— У меня четырехкомнатная квартира в «брежневке», но даже там меня преследует ощущение тесноты. Хотелось бы потолки повыше, чтобы воздуха в квартире было побольше. Но вообще я рациональный человек и понимаю, что две из четырех комнат по сути дела мне не нужны. Гостиная, где мы принимаем друзей, знакомых — да, она должна быть просторной. А от спальни что требуется? Возможность поставить хорошую кровать с ортопедическим матрацем, чтобы сон был в порядке. Я привык спать на хорошей кровати, для меня это важно. Она стандартного размера, 205 на 180 см. Правда, я там сплю один, — смеется Кирилл. — Не люблю делить с кем-то спальное место.





— По моим наблюдениям, независимо от достатка потребности у всех людей примерно одинаковые. Огромные квартиры, золотые унитазы — это просто предмет гордыни и желание выделиться. Я наблюдал людей, которые живут в 3−4-этажных особняках — они даже на второй этаж не поднимаются. Мой знакомый строит дом общей площадью 850 кв. м, не думая о том, что его придется отапливать и обслуживать.

Уточнив взгляды стронгмэна на жилищный вопрос, мы оставили его в микроквартире на одну ночь и навестили следующим утром. Как и ожидалось, большому человеку не везде удалось поместиться.





— Здесь мне постоянно нужно быть начеку, потому что я не прохожу в дверные проемы. Нет, при желании можно втиснуться, но если я иду в комнату с чашкой чая, мне приходится повернуться боком и приставным шагом, очень аккуратно этот участок преодолеть.

— Санузел — самая тесная часть квартиры. Даже крохотный умывальник туда толком не поместился. Как умыться, если у тебя нет возможности фронтально подойти к умывальнику? Принять душ мне тоже не удалось.





— В душ-кабину только половина меня влезет. Ну, теоретически можно запихнуть все, но я там не смогу повернуться. С этой проблемой я уже сталкивался, когда занимался ремонтом в своей квартире. Пришлось нанять мастера, чтобы он сделал каменный душевой подиум специально для меня.





— Попасть на балкон при разложенном диване без эквилибристики нереально. Сам диван в разложенном виде имеет неровности, разницу высот и твердости, а я привык спать на ортопедической кровати. Понятно, что в такую маленькую комнату кровать стандартных размеров просто не поместится, и диван — вынужденная мера. Но все-таки заснуть на нем было сложно.

Тем не менее за ночь в микроквартире Кирилл Шимко не заболел клаустрофобией и не надумал сменить городскую квартиру на частный дом.

— Я приверженец городского уклада жизни. Достаточное количество воздуха и удобная кровать — вот все, что нужно человеку для отдыха дома. Что касается активного отдыха, мне гораздо больше нравится проводить время в лесу, чем на приусадебном участке, который ограничен забором со всех сторон.



