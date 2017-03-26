



Правительством скорректирован порядок организации и проведения централизованного тестирования. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров Беларуси от 24 марта 2017 года № 221.

Документ принят в соответствии c пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 января 2017 г. № 4, касающегося вопросов приема в учреждения среднего специального образования и высшего образования на I ступень, и вносит изменения и дополнение в постановления правительства от 6 июня 2006 г. № 714 и от 16 апреля 2008 г. № 565.

В частности, абитуриенту предоставлено право сдавать дополнительное четвертое централизованное тестирование (ЦТ). В случае, если абитуриент был зарегистрирован для прохождения ЦТ более чем по четырем учебным предметам вступительных испытаний, он допускается к участию только по четырем первым учебным предметам (согласно графику проведения ЦТ), на которые он зарегистрировался.

Кроме того, документом закреплен порядок временного выхода абитуриентов из аудитории во время ЦТ по объективным причинам, а также внесены изменения, предусматривающие исключение попыток абитуриентов обменяться экзаменационными материалами (бланками ответов, вариантами тестов).

Срок действия сертификатов ЦТ продлен до 2-х лет.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.