Что бы ни говорили профессиональные строители по поводу того, что без них построить фундамент невозможно, большинство частных застройщиков верит в свои силы и помощь родни. На нашем форуме , например, активно обсуждалась тема изготовления фундамента из мини-ФБС своими руками. Технология и в самом деле простая, и можно обойтись без техники и привлечения специалистов. А что получается по стоимости?





Мини-ФБС, или, если правильно, малоразмерные полнотелые бетонные блоки, к нам пришли вместе с польскими проектами. Поляки их для строительства фундаментов используют уже давно, у нас их производство наладили всего несколько лет назад.























Мини-ФБС — это цельный элемент из тяжелого бетона марки М250. Размеры блока — 400×250×140 мм. Из него можно сделать фундамент шириной как 250 мм, так и 140 мм. То есть под легкие стены бани, гаража или в качестве цоколя забора блок укладывать можно на ребро. Под стены дома, например, из керамоблока — плашмя (под перегородки часто ставят блок на ребро). Главное преимущество малогабаритных блоков перед привычными ФБС — их вес. Согласитесь, 32 кг не так уж много для взрослого мужчины. Следовательно, можно сэкономить на подъемной технике, на монтажнике. Небольшие размеры делают такие блоки идеальными при изготовлении фундаментов сложной конфигурации. Стандартные же «фэбээски» даже при наличии заводских доборных элементов в таких случаях не очень удобны.



Фундамент из стандартных «фэбээсов»

Все остальные этапы изготовления основания здания из мини-ФБС такие же, как и при строительстве обыкновенного сборного фундамента. А это значит, что потребуется выкопать котлован или широкие траншеи ниже глубины промерзания, отлить в них монолитную подушку из армированного бетона, сложить из мини-ФБС стены на раствор с прокладыванием через каждые четыре ряда строительной сетки. Поверх стен фундамента заливается армированный монолитный пояс. Ну и конечно, не забываем про гидроизоляцию и утепление основания.



Фундамент из мини-ФБС

Мини-блоки можно использовать только в песчаных и глинистых грунтах при обязательной обратной засыпке песком. Что будет, если обсыпать такой фундамент той же глиной или суглинистыми грунтами? Есть вероятность, что боковые силы пучения сломают стены основания.





Теперь к вопросу цены. Один блок стоит 2,41 рубля. В поддоне — 50 блоков (вес 1600 кг). Рассчитать примерное количество, необходимое для изготовления простого фундамента нетрудно. Например, для основания длиной 72 м.п. в 7 рядов потребуется 1260 штук, или 25 поддонов. Они обойдутся в 3036,6 рубля (без доставки). Для доставки такого объема потребуется два рейса автомашины с манипулятором. Объем раствора для монтажа — 1,5 куба.

Стандартные блоки ФБС для фундамента такого же размера будут стоить ориентировочно 2500 рублей (без доставки), но к этой стоимости нужно будет прибавить услуги автокрана и монтажников.



Опалубка под монолитный пояс

Монолитная подушка и монолитный пояс будут стоить столько же, сколько и для сборного фундамента из стандартных блоков ФБС.

В итоге же разница в стоимости на фундаменты будет несущественной. Однако если к месту строительства нет возможности подогнать тяжелую технику, то у мини-блоков появляются явные преимущества.