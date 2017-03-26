Нет, это не Rolls-Royce и не Bentley — по слухам, прототип загадочного лимузина, который шпионы-фотографы выследили в Швеции во время «холодных» тестов, может оказаться будущим представительским автомобилем для высшего руководства России.





Это седан, разрабатываемый в рамках так называемого проекта «Кортеж», который кроме представительских автомобилей предусматривает также создание целого семейства относительно массовых моделей для «простых смертных» — в гамме будут седан, SUV и минивэн.





По данным Moscow Times, первая партия машин для российской политической элиты должна быть собрана к концу текущего года, а весь тираж «Кортежа» к 2020 году составит 5000 единиц.





Ранее сообщалось, что правительственный седан создается московским институтом НАМИ совместно со специалистами Porsche Engineering — в частности, немцы помогают россиянам в разработке турбомотора V12 объемом 6 л и мощностью около 800 л.с. Впрочем, пока это всего лишь домыслы — официального подтверждения этой информации пока не поступало.