﻿ На испытаниях в Швеции "пойман" будущий лимузин российского президента. 21.by
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На испытаниях в Швеции "пойман" будущий лимузин российского президента

27.03.2017 16:28 — Разное | Tut.by  
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Нет, это не Rolls-Royce и не Bentley — по слухам, прототип загадочного лимузина, который шпионы-фотографы выследили в Швеции во время «холодных» тестов, может оказаться будущим представительским автомобилем для высшего руководства России.


Это седан, разрабатываемый в рамках так называемого проекта «Кортеж», который кроме представительских автомобилей предусматривает также создание целого семейства относительно массовых моделей для «простых смертных» — в гамме будут седан, SUV и минивэн.


По данным Moscow Times, первая партия машин для российской политической элиты должна быть собрана к концу текущего года, а весь тираж «Кортежа» к 2020 году составит 5000 единиц.


Ранее сообщалось, что правительственный седан создается московским институтом НАМИ совместно со специалистами Porsche Engineering — в частности, немцы помогают россиянам в разработке турбомотора V12 объемом 6 л и мощностью около 800 л.с. Впрочем, пока это всего лишь домыслы — официального подтверждения этой информации пока не поступало.

 
 
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В разработке принимают участие инженеры Porsche, которые помогают в создании двигателя V12 предполагаемой мощностью около 800 "лошадок"

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