Министерство жилищно-коммунального хозяйства хочет сделать для ИП фиксированный размер платы за упаковку ввезенного товара.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства подготовлен проект постановления Совета министров, который предусматривает установление фиксированного размера платы за ввоз товаров в полимерной, стеклянной, бумажной и (или) картонной упаковках, упаковке из комбинированных материалов для индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога, а также утверждение упрощенной формы ежеквартальной отчетности для данного круга субъектов.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, соответствующее решение принято по итогам заседания рабочей группы по вопросам ИП. Повестка дня заседания была посвящена проблемным вопросам индивидуальных предпринимателей в области обращения с отходами производства и потребления.

На предыдущем заседании предпринимателями – членами рабочей группы был поднят вопрос о необходимости вывода ИП, занимающихся розничной торговлей товарами легкой промышленности, из-под действия норм указа № 313 ввиду незначительности объема отходов от этой деятельности и, соответственно, нецелесообразности ведения отчетности.

По вопросу внесения изменений в указ № 313 Минжилкомхоз сообщил об отсутствии возражений против отмены обязанности по обеспечению сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов упаковки для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ввоз товаров в упаковке для розничной торговли (плательщиков единого налога).

При этом Минжилкомхоз заявил о готовности подготовить отдельные положения по внесению изменений в указ № 313 в части отмены обязанности в отношении индивидуальных предпринимателей, плательщиков единого налога, для включения в комплексный документ по отмене излишних требований и правил в отношении хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в свою очередь сообщило о том, что подготовлены изменения в постановление Минприроды от 22 октября 2010 года № 45, законодательно закрепляющие норму об обязанности арендодателей (на рынках и в торговых центрах) разрабатывать инструкцию по обращению с отходами производства, которая будет включать порядок обращения с отходами, образующимися у арендаторов – индивидуальных предпринимателей. Предполагается, что данные изменения вступят в силу в середины апреля 2017 года. Участники заседания обсудили актуальные темы, волнующие предпринимателей, которые будут рассмотрены рабочей группой по вопросам ИП в первой половине 2017 года.