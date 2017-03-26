В общереспубликанском банке вакансий значится 76 предложений с зарплатой от 2000 рублей. Такую сумму наниматели готовы платить не только ИТ-специалистам, но также директору, инженеру, консультанту и спортсмену-инструктору. FINANCE.TUT.BY посмотрел самые денежные предложения от работодателей, которые появились за последние две недели.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Замдиректора по инвестиционной деятельности на могилевском предприятии «Кроноспан ОСБ» обещают от 7000 рублей. Среди требований — опыт работы в данной области не менее 3 лет, знание английского и польского языков.

Инженеру-программисту в компании «Иншуранс Солюшенс» в Минске, которая занимается разработкой программного обеспечения, намерены платить от 6000 рублей. Главному инженеру проекта в компании «Проектана Геобел», которая специализируется на проектировании и осуществлении работ по оборудованию свайных оснований, предлагают от 5800 рублей. От соискателей требуется опыт работы от 5 лет и знание устройства свай. Инженер-программист нужен разработчику программных продуктов «Скайвинд Тек Бай». Требования на зарплату от 5700 рублей — владение английским языком, опыт работы в иностранных компаниях не менее 5 лет в сфере создания программного обеспечения для онлайн-игр.

Компания «Спортдата» согласна платить от 4100 рублей тестировщику программного обеспечения. Среди требований — опыт функционального тестирования от двух лет, знание английского и турецкого языков.

На предприятие «Витебская лесопилка» ищут консультанта с высшим образованием, опытом работы от 5 лет и знанием трех иностранных языков: английского, финского и эстонского. Зарплата — от 3500 рублей.

«Футбольный клуб «Славия-Мозырь» в Мозыре возьмет на работу на 1,7 ставки спортсмена-инструктора, специалисту будут платить от 2676 рублей. У соискателей должно быть общее среднее образование и опыт работы не меньше 5 лет.

На зарплату от 2500 рублей компания «Эксадел» в Гомеле ждет двух инженеров-программистов. Помимо технических навыков, им пригодится владение английским и украинским языком.

Минский часовой завод предлагает директору от 2000 рублей в месяц. Претендовать на должность можно, если у вас есть опыт руководящей работы в производстве часов от 5 лет, контакты с зарубежными производителями оборудования. Из других требований — знание английского, немецкого и французского языков. В ЗАО «Альфа-Банк» есть вакансия директора департамента развития и поддержки инфраструктуры бизнеса с зарплатой от 2000 рублей. От соискателей требуется опыт работы на руководящих должностях в банковской системе не менее 5 лет.