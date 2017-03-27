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Хоккеисты СКА выиграли третий матч подряд в финале Запада в Кубке Гагарина
Хоккеисты питерского СКА одержали уже третью победу подряд в серии с ярославским «Локомотивом» в финале Западной конференции Кубка Гагарина.
«Локомотив» — СКА — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 — Красковский (17.10), 1:1 — Н. Гусев (Антон Белов, Шипачев, 51.59, в большинстве), 1:2 — Барабанов (65.58).
Броски: 43−34 (13−7, 17−12, 9−10, 4−5).
Штраф: 53−29.
Ярославцы вели в счете до 52-й минуты, пока форвард СКА Никита Гусев не реализовал удаление главного тренера «Локомотива» Алексея Кудашова. Он был наказан и выдворен со скамейки запасных до конца игры за брошенную на площадку бутылку с водой. Ярославская же дружина на 2 минуты осталась в меньшинстве. И всего за 1 секунду до истечения штрафа питерцам удалось сравнять счет.
В овертайме «Локомотив» получил отличный шанс вырвать победу, когда удаление схватил форвард армейцев Николай Прохоркин. Однако ярославцы бездарно провели отрезок в большинстве. А через полминуты после того, как составы уравнялись, СКА вырвал победу.
Отметим также потерю у СКА голкипера Микко Коскинена, который получил повреждение за 2 минуты до конца первого периода. Сменивший финна 21-летний Игорь Шестеркин не сплоховал, записал на свой счет «сухарь» и стал важным фактором победы армейцев.
А на экваторе поединка случилась стычка, которая переросла в массовую драку.
Таким образом, СКА на расстояние одной победы приблизился к выходу в финал Кубка Гагарина.
Ход серии (до 4 побед): СКА — «Локомотив» — 3:0 (
Следующие поединки запланированы на 29 марта (в Ярославле) и, если потребуется, на 31 марта (в Санкт-Петербурге), 2 апреля (в Ярославле) и 4 апреля (в Санкт-Петербурге).
На Востоке после двух матчей серии лидирует полномочный владелец Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург».
Ход серии (до 4 побед): «Металлург» Мг — «Ак Барс» — 2:0 (
Следующие матчи серии запланированы на 28 и 30 марта (в Казани) и, если потребуется, на 1 апреля (в Магнитогорске), 3 апреля (в Казани) и 5 апреля (в Магнитогорске).
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Хоккеисты питерского СКА одержали уже третью победу подряд в серии с ярославским "Локомотивом" в финале Западной конференции Кубка Гагарина.
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