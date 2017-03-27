﻿ ГАИ предлагает ввести одностороннее движение на улице Козыревской в Минске. Что скажут водители?. 21.by
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ГАИ предлагает ввести одностороннее движение на улице Козыревской в Минске. Что скажут водители?

27.03.2017 15:21 — Разное | Tut.by  
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Столичная ГАИ предлагает ввести на улице Козыревской одностороннее движение. Госавтоинспекторы ждут конструктивных предложений автомобилистов.


ГАИ предлагает ввести одностороннее движение на участке от улицы Денисовской до улицы Семенова

— Этот участок дороги известен тем, что там регулярно появляются заторы: одни автомобилисты не могут выехать, другие заехать на эту улицу. Мы получаем много жалоб на организацию движения на этом участке дороги. Поэтому от автомобилистов ждем предложений по изменению схемы движения на участке, — рассказали AUTO.TUT.BY в ГАИ Минсска.

В связи с этим ГАИ столицы изучает предложения граждан по организации движения на этом участке дороги.

В частности ГАИ интересуют такие вопросы: стоит ли вводить одностороннее движение по улице Козыревской и если да, то в какую сторону и на каком участке это стоит сделать.

Пока госавтоинспекторы предлагают ввести одностороннее движение от улицы Денисовской до улицы Козыревской.

Свои предложения читатели могут внести в комментариях под статьей.

 
 
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Госавтоинспекция предлагает сделать движение на улице Козыревской односторонним и ждет предложений граждан.

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