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КГБ утверждает, что Статкевич не был в СИЗО

27.03.2017 20:22 — Разное | БДГ  
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Несмотря на то, что политик Николай Статкевич утверждает, что с 24 до 27 марта находился в СИЗО КГБ, в пресс-службе комитета отрицают пребывание его там.

Напомним, политик взял на себя ответственность за проведение Дня Воли в Минске.

По его словам, 24 утра в пятницу «к нему пришли двое, предъявили удостоверения, сказали, что задерживают. Разрешили взять минимальные вещи. Отвезли в СИЗО КГБ».

Там ему показывали постановление о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках. Николай Статкевич говорит, что утром 27 марта в половине седьмого утра его вывели из камеры, обыскали, отдали вещи, вывезли на микроавтобусе и отпустили, передает euroradio.fm.

Тем не менее, в пресс-службе КГБ по-прежнему утверждают, что у них нет информации о том, что политик находился в СИЗО госбезопасности. «Пресс-служба КГБ о пребывании Николая Статкевича в СИЗО КГБ сведений не имеет», – заявил руководитель пресс-службы этого ведомства Дмитрий Побяржин. Также пресс-служба не располагает информацией о судьбе и других задержанных по делу о «массовых беспорядках», которые находятся в СИЗО КГБ: выставили ли им обвинение и т.д.

Статкевич говорит, что его «отпустили с целью дискредитации, чтобы показать, что испугался, спрятался».

Напомним, 25 марта в Минске прошел День Воли, по предварительной информации итогом брутального разгона митинга в центре Минска стало задержание сотен человек

 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на то, что политик Николай Статкевич утверждает, что с 24 до 27 марта находился в СИЗО КГБ, в пресс-службе комитета отрицают пребывание его там. Напомним,...

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