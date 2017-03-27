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Кадыров и Галустян обратились к НАТО и обещали дойти до главного

27.03.2017 20:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Ранее центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom в новом исследовании "Stratcom смеется. В поисках аналитической основы" объявил российскую юмористическую передачу КВН "инструментом политической стратегической коммуникации". После чего постпредство РФ при НАТО заявило, что в альянсе "наконец-то вычислили самое страшное оружие России". В свою очередь ведущий премьер-лиги КВН Александр Масляков-младший отметил, что к документу можно относиться только с юмором, а сотрудники центра подарили участникам команд "прекрасную тему для шуток".

Кадыров и Галустян обратились к НАТО и обещали дойти до главного
© Sputnik Рамиль Ситдиков
Член жюри КВН Юлий Гусман о "юмористическом оружии Кремля"

"Кто не понял, тот поймет. Очередная серия известного проекта. Очень просто и доходчиво о том, что наши заклятые друзья НАТОисты(!) воспринимают всерьез!" — написал на своей странице в Instagram Кадыров, комментируя видео с участием Галустяна и резидента Comedy Club Дмитрия Грачева.

 
 
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Глава Чечни Рамзан Кадыров и бывший КВНщик Михаил Галустян записали видеообращение к НАТО. Смотрите на видео, как они обещают дойти до главного.

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