Ранее центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom в новом исследовании "Stratcom смеется. В поисках аналитической основы" объявил российскую юмористическую передачу КВН "инструментом политической стратегической коммуникации". После чего постпредство РФ при НАТО заявило, что в альянсе "наконец-то вычислили самое страшное оружие России". В свою очередь ведущий премьер-лиги КВН Александр Масляков-младший отметил, что к документу можно относиться только с юмором, а сотрудники центра подарили участникам команд "прекрасную тему для шуток".



© Sputnik Рамиль Ситдиков Член жюри КВН Юлий Гусман о "юмористическом оружии Кремля"

"Кто не понял, тот поймет. Очередная серия известного проекта. Очень просто и доходчиво о том, что наши заклятые друзья НАТОисты(!) воспринимают всерьез!" — написал на своей странице в Instagram Кадыров, комментируя видео с участием Галустяна и резидента Comedy Club Дмитрия Грачева.