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Кадыров и Галустян обратились к НАТО и обещали дойти до главного
27.03.2017 20:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Ранее центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom в новом исследовании "Stratcom смеется. В поисках аналитической основы" объявил российскую юмористическую передачу КВН "инструментом политической стратегической коммуникации". После чего постпредство РФ при НАТО заявило, что в альянсе "наконец-то вычислили самое страшное оружие России". В свою очередь ведущий премьер-лиги КВН Александр Масляков-младший отметил, что к документу можно относиться только с юмором, а сотрудники центра подарили участникам команд "прекрасную тему для шуток".
© Sputnik Рамиль Ситдиков
"Кто не понял, тот поймет. Очередная серия известного проекта. Очень просто и доходчиво о том, что наши заклятые друзья НАТОисты(!) воспринимают всерьез!" — написал на своей странице в
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Глава Чечни Рамзан Кадыров и бывший КВНщик Михаил Галустян записали видеообращение к НАТО. Смотрите на видео, как они обещают дойти до главного.
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