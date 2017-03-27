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Какие компании появились на развалинах «Белтех Холдинга», кому продали Минский часовой завод и кто проторил дорогу китайским инвестициям в белорусскую экономику. EJ.BY и его генпартнер МТБанк представляют заключительную часть истории отрасли.

Точечная разработка

По уровню развития электронной и радиоэлектронной отраслей советская Беларусь являлась одним из лидеров в бывшем СССР. На территории республики были построены ключевые предприятия нескольких союзных ведомств («Интеграл», «Горизонт», «Монолит», БелОМО, «Планар»). Заводы были снабжены самыми современными технологиями и укомплектованы лучшими инженерными кадрами, которые были собраны со всего Советского Союза.

Развал СССР, демилитаризация, экономический кризис начала и середины 1990-х годов нанесли непоправимый удар по этой мощной базе. Отрасли даже при государственной поддержке никогда не достичь тех объемов и доходов, а также значения в национальной экономике, которые были у нее в 1980-е. С другой стороны кризис первых лет независимости высвободил огромный интеллектуальный потенциал, который был сконцентрирован на ее предприятиях. Многие бывшие инженеры-электроники стали неплохими бизнесменами, а также отцами нового бизнес - поколения – белорусских «айтишников».

За небольшими исключениями, которые обусловлены присутствием в портфолио уникальных продуктов («Пеленг», ЛЭМТ), бывшие советские электронные заводы продолжают держаться на перманентной государственной финансовой поддержке. Рядом с ними, нередко - на их площадях и с использованием их оборудования и кадров, за это время сумели вырасти несколько десятков высокотехнологических, а главное экономически эффективных научно-промышленных бутиков. Их создал частный капитал, основатели «Регулы», «Полимастера», «Адани» и др. Эти компании работают в узких нишах, но именно их продукты и бренды представляют сегодня на мировом рынке лицо современной белорусской электронной и приборостроительной отрасли.

2004

Дизайнерский Promwad

Инженер-системотехник Роман Пахолков создает компанию Promwad. Это - независимый дизайн-центр, который предлагает комплексную услугу по разработке и производству электронных устройств.

Promwad специализируется на потребительской электронике, автоматизации и телекоммуникациях. Центр разработок в Минске (некоторое время будет существовать офис в Москве) занимается разработкой электроники и мобильного софта. Компания размещает, сопровождает и ставит изделия на производство на предприятиях-подрядчиках в различных странах мира.

Первых заказчиков бизнесмен находит в России, с 2007 года заказы идут в основном из Европы и Канады. В конце 2000-х компания Романа Пахолкова возвращается на российский рынок.

В числе известных клиентов Promwad - американская компания Airbnb, для которой был создан проект Lapka.

2005

«Программная» радиоэлектроника

Правительство принимает государственную программу развития радиоэлектроники на 2006-2010 годы.

Ее цель - до 2010 года по сравнению с уровнем 2005 года увеличить объемы продаж в 1,6 раза. Согласно документу, в 2010 году объем производства в отрасли должен составить 1075 млрд рублей, ежегодные налоговые отчисления - 387 млрд рублей, экспорт - 250 млн долларов в год.

Программа включает в себя несколько направлений, в числе главных - создание и развитие новых телекоммуникационных технологий, инвестиции в средства измерения, контроля и диагностирования, в промышленную и автотракторную электронику, телевизионные технологии и средства и системы отображения и информации, микроэлектронику и специальное технологическое оптико-механическое и контрольно-измерительное оборудование.

Свет от Philips

Начинается сотрудничество Брестского электролампового завода с голландской компанией Philips Lighting (Royal Philips Electronics).





фото: nc4.info

С ее участием на предприятии реализуется проект по производству стекла и стеклотрубок без содержания свинца. Наличие новой технологии позволит брестчанам работать по контрактам не только с Philips Lighting, но и с другими компаниями – «Космос», General Electric и др. БЭЛЗ производит для них различные лампы (накаливания, люминесцентные и пр.).

В 2008 году Philips Lighting обсуждает возможность расширения бизнеса в Беларуси. Компания ведет переговоры о строительстве на территории страны собственного завода по производству светодиодов и светотехнической продукции. В качестве возможной площадки рассматриваются «Интеграл» и БелОМО.

2006

Космическая держава





фото: belchas.by

Катастрофа с первым белорусским космическим проектом.

Спутник «БелКА», предназначенный для дистанционного зондирования поверхности Земли разбивается в результате аварии ракетоносителя «Днепр» в небе над Байконуром. Падение спутника едва не приводит к обвалу на страховом рынке Беларуси.

«Космической державой» сама себя Беларусь назовет через шесть лет. 22 июля 2012 года в 9 часов 41 минуту по минскому времени с космодрома Байконур в Казахстане будет произведен успешный запуск ракеты «Союз-ФГ» с белорусским спутником дистанционного зондирования Земли – «БелКа» №2. Через 43 минуты он будет выведен на орбиту. Срок активного существования белорусского космического аппарата истекает в 2017 году.

«Луч» в темном царстве

Начинается процедура банкротства одного из крупнейших производителей ручных часов в СССР – Минского часового завода. Соответствующее заявление в Хозяйственный суд Минска направляет городская инспекция Министерства по налогам и сборам: завод должен казне свыше 8 млрд рублей.

К этому времени предприятие, в 1992 году выделившееся из советского «Часпрома» и ставшее акционерным обществом, утрачивает былое величие. Попытки топ-менеджмента во главе с лауреатом Госпремии Владимиром Абрамчиком реанимировать производство не удаются. В 2000 году на МЧЗ вводится внешнее управление.





фото: minskpromstroy.by

Управляющие пытаются поддержать финансовое положение завода распродажей его недвижимости. Начиная с 2000 года из более чем 52 тыс. кв. м., принадлежащих МЧЗ, с торгов реализуется около 32 тыс. кв. метров. Среди крупнейших покупателей «часовой» недвижимости фигурируют МТС, «Белвнешэкономбанк», всего - 15 структур. Выручка завода составляет около 13 млн долларов.

Однако это даст МЧЗ только передышку. В 2006 году после возбуждения дела о его банкротстве начнется процесс возвращение проданных ранее квадратов. Инициатором реституции станет один из акционеров завода - Мингорисполком. В течение нескольких практически вся собственность на добровольной основе и через суды будет возвращена МЧЗ.

«Витязевские» дела

Возбуждается дело в отношении заместителя генерального директора второго телевизионного завода страны «Витязя» Алексея Жуковского.

За Алексеем Жуковским тянется шлейф преступлений, начиная со взяток за заключение договоров с нужными компаниями и заканчивая реализацией продукции «Витязя» по заниженным ценам российским лжепредпринимательским структурам. Что интересно, «Белорусскую деловую газету», за несколько месяцев до возбуждения дела раскрывшую махинации топ-менеджера «Витязя», завод через суд успеет обязать разместить опровержение.

Алексею Жуковскому сначала удастся скрыться от следствия. Но в 2010 году он будет задержан в Украине и этапирован в Беларусь. В 2013 году бывший топ-менеджер «Витязя» будет осужден и приговорен к 6 с половиной годам лишения свободы.

В 2015 году прокуратора Витебской области возбудит уголовное дело в отношении бывшего начальника Жуковского экс-генерального директора «Витязя» Валерия Никифорова. Директору, который будет руководить витебским заводом до 2012 года (его сменит Сергей Гунько), инкриминируют нанесение ущерба предприятию на сумму 2 млрд рублей. В деле будут фигурировать несколько эпизодов, включая контракт с китайской фирмой по поставке «Витязю» оборудования для производства тротуаров. Мини-завод так и не заработает.

Военные программы

Начинается реализация первой Государственной программы вооружения, рассчитанной на 2006-2015 годы. Ее задачей является завершение к 2015 году переоснащения армии.

Приоритетными становятся развитие ПВО, авиации, ракетных войск, средств радиоэлектронной борьбы, разведки, связи. Реализация программы стимулирует развитие военно-промышленного комплекса. В рамках соглашения об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами -участниками Организации Договора о коллективной безопасности белорусские предприятия получают контракты на поставку, ремонт и модернизацию средств связи, ракетно-артиллерийского вооружения, авиационного оборудования и техники ПВО.

Также закупаются современные вооружения за границей, прежде всего, в России. В 2005-2006 годах в страну поступают ЗРК С-300, в 2011-2012 годах на вооружение принимается совместная российско-белорусская разработка ЗРК «Тор-М2».

В 2015 году утверждается новая программа развития оборонного сектора экономики и Госкомвоенпрома, рассчитанная до 2020 года. Приоритетами в развитии «интеллектуального» и «производственного» направления становятся развитие систем огневого поражения, средств подвижности систем вооружения, беспилотных авиационных комплексов военного и гражданского назначения, боевых геоинформационных систем и систем комплексного противодействия высокоточному оружию.

2007

Диверсификация «Горизонта» и проект с Midea





фото: belaruschina.by

С середины 2000-х годов «Горизонт», управляемый Юрием Предко, проводит диверсификацию производства и ребрендинг своей марки. Кроме производства телевизоров, рынок сбыта которых постепенно суживается, предприятие осваивает выпуск СВЧ-печей, СD-проигрывателей и прочей белой бытовой техники. С середины 2000-х годов «Горизонт» пытается позиционировать себя не в качестве телевизионного завода, а как производителя бытовой техники.

С 2006 года «Горизонт» ведет переговоры и в 2007 году создает совместное предприятие с одной из крупнейших в мире корпораций (входит по версии Forbes в Global2000) - китайской Midea Group. На первом этапе «Горизонт» владеет контрольным пакетом «Мидеа-Горизонт», в 2010 году Midea Group увеличивает долю в СП до 55%. На совместном производстве постепенно налаживается производство микроволновых печей под брендами Midea, Horizont, Vitek, Bork, Bimatek, Daewoo, Oursson, Sharp, Bosch и Panasonic. В 2016 году начинается выпуск водонагревателей, планируется расширить линейку за счет диспенсеров для воды и варочных панелей.

Руководство «Горизонта» пытается привлечь других инвесторов и партнеров. Ведутся переговоры с тайванской компанией Tatung. Планируется, что общий интерес у белорусского и тайванского производителя может появиться на почве совместной сборки LCD-телевизоров и LCD-мониторов. Но проект не будет реализован.

Не «системный» «Интеграл»

На пике всплеска интереса российского миллиардера Владимира Евтушенкова к белорусским активам (доли в МТС, «Паритетбанк», «Белинтурист») возникает тема продажи ему контрольного пакета «Интеграла».

АФК «Система» Владимира Евтушенкова является совладельцем зеленоградских заводов «Ангстрем» (вместе с экс-министром связи Леонидом Рейманом и государством) и «Микрон» (с «Роснано»). Предполагается, что российский инвестор наладит на мощностях «Интеграла» производство субмикронных микросхем.

Однако переговоры по «Интегралу» (и по всем другим проектам) зайдут в тупик.

2009

Национализация «часовщиков»

На фоне интереса, который проявляют иностранные инвесторы к Минскому часовому заводу, Александр Лукашенко подписывает указ о национализации предприятия. Предприятию списывают все долги (12,7 млн долларов), и государство становится собственником 99,935% акций МЧЗ.

Госпакет выставляется на торги. В числе его возможных покупателей со второй половины 2000-х годов фигурируют швейцарские «часовщики» - всемирно известная Swatch Group и компания с менее громким послужным списком Franck Muller International. Владельцем последней является генеральный консул Армении во Франции Вартан Сирмекес.

2010

Электронные холдинги

С этого года начинают формироваться холдинги на базе крупных предприятий электронной и радиоэлектронной отрасли.

В 2010 году в холдинг преобразуется существующая несколько лет хозяйственная группа на базе «Горизонта». В состав холдинга «Горизонт» также включаются Брестский электроламповый завод, новополоцкий «Измеритель», минские заводы «Калибр» и «Термопласт», ЦНИИТУ и МПОВТ.

В следующем году рождается холдинг БелОМО. Бывшее объединение прирастает лидским «Оптиком». Также создаются холдинги на базе «Агата» и КБ «Радар». Первый из них становится головным предприятием холдинга «Геоинформационные системы управления», второй – «Системы радиолокации».

В 2013 году в реестр холдингов будет внесен «Интеграл», в 2014 – Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова и «Планар». В составе МЭТЗ им. В.И. Козлова окажутся такие известные в советские времена предприятия как гомельский «Ратон» и Сморгонский завод оптического станкостроения.

«Луч» для Franck Muller

Власти определяются с инвестором в Минский часовой завод.





Вартан Сирмекес, фото: hebdo.ch

Президент Беларуси в марте 2010 года подписывает указ о приватизации Минского часового завода в пользу швейцарской компании Franck Muller International.

По документу швейцарцы выкупают 52% акций завода, остальные акции получают на пять лет от государства в доверительное управление (к 2016 году доля инвестора в уставном фонде будет доведена до 80%). «Швейцарский» МЧЗ получит освобождение от налогов на прибыль (до 2020 года) и ему будет выделены 30 гектаров в Минском районе для создания новой производственной площадки. Со своей стороны Вартан Сирмакес обязуется сохранить часовое производство и обеспечить работой не менее 700 человек.

2011

Приватизация Минского приборостроительного завода

Превратившийся из крупного производителя радиоизмерительных приборов для военной отрасли в крупного арендодателя Минский приборостроительный завод (в 1992-1997 годах он известен как «Белвар») переходит в собственность холдинга «Амкодор».

Владельцы «Амкодора» во главе с Александром Шакутиным получают акции завода от Мингорисполкома за символические 315 млн рублей, но обязуются вывести на новый уровень некогда известное предприятие. Вместе с мощностями в центре Минска (предприятие переименовано в «Амкодор-Белвар») Александру Шакутину достается серьезная «оздоровительная» база бывшего объединения – санаторий «Пралеска», база отдыха «Рудаково», детский оздоровительный лагерь «Доманово». Эти активы включаются в структуру созданного бизнесменом туристического холдинга «ШАНТЭР».

Белорусский актив для «Алмаз-Антея»

В этом году в ходе «большой приватизации» активом в Беларуси прирастает один из крупнейших военно-промышленных концернов мира – российский «ПВО «Алмаз - Антей».

Входящая в него компания «Радиофизика» приобретет на аукционе Государственного комитета по имуществу Беларуси контрольный пакет гомельского Конструкторского бюро системного программирования. Белорусское КБ специализируется на разработке программного обеспечения для управления радиолокационными системами и, в частности, системами контроля космического пространства.

100% доля КБСП обходится россиянам в 12,2 млрд рублей. Новый владелец обязуется в течение пяти лет ежегодно на 15% увеличивать объемы работ и создать не менее 40 новых рабочих мест.

2012

Осколки «Белтех Холдинга»

Вынужденная продажа Владимиром Пефтиевым «Белтех Холдинга» и входящего в него «Белтехэкспорта» Дмитрию Гуриновичу приводит к центробежным тенденциям внутри белорусского холдинга №1. Вскоре в структуре холдинга остается только «Белтехэкспорт», а остальные предприятия переходят на вольные хлеба.





фото: armyrecognition.com

Ранее входившее в «Белтех холдинг» предприятие «Спецприборсервис» в 2013 году преобразуется в самостоятельную фирму ATE-Engineering. Ее владельцами являются Анатолий Пугач и Виктор Корниевич. ATE-Engineering - один из лидеров в разработке и производстве автоматизированного диагностического оборудования для контроля и ремонта радиоэлектронных устройств в Беларуси, среди клиентов – оборонные ведомства, предприятия и гражданские структуры Беларуси, России и стран Ближнего Востока.

Еще одна компания «Белтехэкспорта» - «Техносоюзпроект» - реорганизуется в фирму ОКБ ТСП. Ее крупнейший акционер – компания «Инвестиционное финансирование», миноритарий – зять экс-премьера Беларуси Сергея Линга Сергей Ботеновский.

У этого военно-промышленного бутика разнообразные интересы в разработке новых видов вооружения и модернизации действующих, две площадки в Минске и Слуцке. В 2015 году ОКБ ТСП выкупает 18,6% госакций в компании «Стройтехпрогресс».

Бывший многолетний глава «Белтехэкспорта» Игорь Семериков в 2012 году возглавит новую компанию – ЦНИП. Закрытое акционерное общество занимается разработкой, производством и продвижением противотанковых управляемых ракетных комплексов. Флагманская продукция, востребованная в странах Ближнего Востока, - это мобильный противотанковый ракетный комплекс «Шершень».

Космический интерес к «Пеленгу»

Обсуждается возможность вхождения «Пеленга» в состав российского Федерального космического агентства («Роскосмос»).

Россияне готовы купить 48,9% госакций белорусского предприятия, традиционно работающего на нужды оборонной и космической отраслей России. Остальные 51,1% «Пеленга» контролирует его трудовой коллектив. По итогам 2015 года в реестре числятся свыше 1,6 тыс. акционеров.

Белорусские власти откажутся от продажи госпакета.

2013

«Росэлектронная» перспектива

Вновь поднимается вопрос об участии в капитале «Интеграла» российского бизнеса. Интерес к акционированному в 2009 году объединению проявляет «Российская электроника» - подразделение государственной корпорации «Ростех», в которую переданы крупные радиоэлектронные активы (производят 80% электронно-компонентной базы России).

Россия является главным потребителем продукции «Интеграла». В 2012 году на нее приходится около 80% поставок, и «Интеграл» занимает примерно 20% российского рынка электронных компонентов двойного и специального назначения. Еще около 10% продукции белорусского объединения уходит в Китай и 5% - в Южную Корею.

Обсуждается проект покупки «Росэлектроникой» в ходе допэмисии 51% акций холдинга «Интеграл». В 2014 году привлекается для due diligence белорусского предприятия Ernst & Young. Однако до конца 2016 года одобрения вхождения «Интеграла» в состав российской группы не последует.

Американские санкции

В после зрения Государственного департамента США оказываются две белорусские компании. Он вводит санкции против головной компании созданного двумя годами ранее холдинга «Системы радиолокации» КБ «Радар» и частной фирмы TM Services.

Поводом становятся якобы нарушения этими компаниями, а также юридическими и физическими лицами Китая, Венесуэлы, Ирана, Сирии и Судана, положений американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. По заключению Госдепа, действия данных компаний и граждан могут внести «материальный вклад в разработку оружия массового уничтожения или крылатых и баллистических ракет».

КБ «Радар», созданное в 1974 году, специализируется на разработке и производстве средств радиоконтроля и радиоэлектроннной борьбы. Частная компания TM Services занимается продажей военных технологий и оборудования. Ее владельцем называется малоизвестный бизнесмен Юрий Чернявский.

2014

«Горизонт» на продажу

С этого года Госкомимущество начинает продажу госпакетов акций ряда белорусских предприятий. В списках оказываются несколько известных представителей отрасли.

В течение 2014-2016 годов на продажу выставляются 25% + 1 акция холдинга «Горизонт». В качестве одного из условий возможной приватизации фигурирует пункт, согласно которому потенциальный покупатель должен входить ведущих мировых компаний по выпуску бытовой техники и промышленной электроники.

Также в течение этого времени предлагаются инвесторам госпакеты Витебского приборостроительного и Брестского радиотехнического заводов, витебского «Эвистора», Гомельского радиозавода и «Промсвязи».

«Концептуальный» партнер барановичских авиаремонтников

В поле зрения одного из крупнейших в мире производителей вооружений – российской Объединенной авиастроительной корпорации – попадает главная ремонтная база ВВС Беларуси барановичский 558-й авиаремонтный завод.

В независимой Беларуси это предприятие, специализировавшееся на ремонте Ту-16, Су-17/22 и Су-27, осваивает обслуживание Су-25, Миг-29, Ан-2, вертолетов Ми-8 и Ми-24 и неплохо вписывается в мировой рынок продления ресурса и модернизации советской и российской техники. В числе его клиентов фигурируют заказчики из более чем 20 стран. В 2010-е годы барановичский завод наряду с «Агатом» и частным КБ «Индела» становится участником программы по разработке и производству беспилотных летательных аппаратов. В течение 14 лет (до 2015 года) завод возглавляет Владимир Рыбин, ранее работавший на нем в качестве главного инженера. Директором завода в свое время работал и его отец.

558-й авиаремонтный завод остается в собственности государства, сотрудничество с ОАК развивается в рамках подписанной в 2014 году концепции двустороннего развития до 2025 года.

Трудовые заслуги Черняковского

В числе узкой группы руководителей резидентов Парка высоких технологий медалью «За трудовые заслуги» награждается глава группы компаний «НТЛаб-системы» Дмитрий Черняковский.

В конце 1980-х он начал создавать бизнес по разработке и производству СБИС, интегрированных модулей, портативных программно - аппаратных комплексов для различных отраслей и создал одного из крупнейших игроков в этом сегменте в СНГ. Предприятия «НТЛаб-системы» размещаются в двух центрах – Минске и российском Зеленограде.

2015

Белорусский «Полонез»





фото: defence.ru

На параде, посвященном празднику 9 Мая, белорусская армия впервые демонстрирует новый комплекс систем залпового огня.

В 2015 году исполнилось 250 лет со дня рождения дипломата и композитора Михала Клеофаса Огинского. Новое грозное оружие, которым оснащаются вооруженные силы Беларуси с 2016 года, получает название самого известного произведения знаменитого белоруса - «Полонез».

Система «Полонез» проходит успешные испытания в Китае, чьи специалисты также участвуют в ее разработке. Головным предприятием для производства «Полонезов» становится открытый в 2009 году в Дзержинске государственный «Завод точной электромеханики». Предприятие также является заказчиком и собственником Национальной системы спутниковой связи и вещания Республики Беларусь (НСССиВ).

Радиолокационный альянс

«Агат» и российское НПО «Квант» создают совместное предприятие «РЭБ Технолоджи». Расположенное в Великом Новгороде предприятие является одним из ведущих российских производителей мобильных комплексов радиотехнической разведки и противодействия радиолокационным системам. С 2013 года «Квант» входит в состав крупнейшего российского холдинга в радиоэлектронной отрасли «Концерн Радиоэлектронные технологии» (ГК «Ростех»).

Совместный бизнес занимается модернизацией боевых радиолокационных комплексов для вооруженных сил России и Беларуси.

Суданская дочка «Белспецвнештехники»

В этом году один из белорусских спецэкспортеров «Белспецвнештехника» обосновывается в Судане.

Совместно с местной холдинговой компанией Safat «Белспецвнештехника» создает совместное предприятие S&B Aviation Company. Его уставный капитал составляет 5 млн долларов. На базе авиационного комплекса Safat совместная компания занимается модернизацией и обслуживанием самолетов и вертолетов.

2016

Запуск «Белинтерсата-1»

В январе 2016 года с китайского космодрома Xichang запускается первый белоруcский спутник связи «Белинтерсат-1» . Спутник создан China Aerospace Science and Technology Corporation (полезную нагрузку поставила франко-итальянская компания Thales Alenia Space) , а управляется из наземного комплекса и телепорта в Станьково.

В перечень услуг «Белинтерсата-1» входят теле-и-радиовещание, передача голосового и видеотрафика, создание сетей передачи данных. В зону технологического покрытия спутника входят Африка, Азия и Европа – в этих регионах оператор занимается поиском потенциальных клиентов и формированием портфеля заказов.

В спутники инвестирует в 2016 году известный IT-бизнесмен Виктор Прокопеня. Созданный им фонд VC Сapital в партнерстве с инвестиционным фондом Larnabel Enterprises, принадлежащем семье Гуцериевых, инвестируют 4 млн долларов в американскую компанию Astro Digital. Astro Digital специализируется на разработке и запуске собственных спутников для космической съемки земной поверхности.

«Оборонные инициативы» Пащенко

Денис Пащенко с середины 2000-х годов монетизирует разработки своего отца, известного ученого Константина Пащенко.

В конце 2016 года созданная ими компания «Оборонные инициативы», занимающаяся разработкой бортовых комплексов обороны самолетов и вертолетов, заявляет о реализации инвестиционного проекта в СЭЗ «Минск».

В его рамках планируется создать инженерный центр, вложив в него 3,5 млн долларов.