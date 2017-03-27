Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск создал новую компанию Neuralink, которая займется разработкой технологий, позволяющих считывать данные с мозга человека и записывать их на цифровые носители. Об этом пишет The Wall Street Journal.



Нейроны головного мозга

По информации газеты, компания разрабатывает технологию «нейронного кружева», которая предполагает имплантацию электродов в мозг. Таким образом, люди смогут загружать и скачивать свои мысли из компьютера, передает РИА Новости. Также основатели Neuralink рассчитывают, что в перспективе данный метод позволит лечить некоторые заболевания, в том числе эпилепсию или паралич, отмечает ТАСС.

Neuralink, зарегистрированная в июле 2016 года, начала набирать штат научных сотрудников. Сооснователем компании стал американский предприниматель Макс Ходак. По его словам, в настоящее время проект находится на начальной стадии.

В настоящее время Маск занят бурением тоннеля от собственного офиса до аэропорта Лос-Анджелеса. Он признался, что решился на этот проект из-за того, что его очень раздражают скорость движения автомобилей и пробки в городе.



Фото: The Verge

Бизнесмен Илон Маск основал компании SpaceX (производит ракеты и космические корабли) и Tesla Motors (создает электромобили), а также инициировал проект Hyperloop (гибридной транспортной системы из вакуумного поезда и состава на магнитной подушке — маглева).

Кроме того, он участвовал в создании компаний PayPal (занимается электронными платежами) и SolarCity (специализация — солнечная энергетика).

Читайте также: SpaceX объявила о полете двух туристов к Луне в 2018 году