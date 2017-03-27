В конце 2016-го дорожники сдали МКАД-2 — самую обсуждаемую белорусами «стройку века». Прошло почти три месяца и разговоры про бетонку сошли на нет. Но только не у жителей деревни Тресковщина Минского района: проезжая по деревенским улицам, они до сих пор вспоминают крепким словцом дорожников. Все потому, что обещания привести в порядок деревенские дороги, разбитые грузовиками, ехавшими на строительство МКАД-2, так и остались не выполненными.





Про Тресковщину AUTO.TUT.BY писал в апреле прошлого года, когда строительство участка МКАД-2, который находится недалеко от деревни, было еще в самом разгаре. Тогда не раз люди обращались в сельсовет, исполком, ДРСУ, сообщали, что грузовики носятся на скорости по улицам и разбивают и без того плохие дороги. Технологический проезд за деревенскими домами дорожники чуть позже все же устроили, но некоторые большегрузы все равно по привычке ехали по деревенской улице.

В деревне в основном живут старики. Они жаловаться боялись и неудобства терпели: «а каб яшчэ хужэ нам не зрабілі». Тревогу забили дети пожилых людей и позвали на помощь журналистов: « спасите от произвола водителей, которые ездят на строительство бетонки ».

— Нас никто не хочет слушать. Рабочие из-за наших жалоб злятся, кричат и ругаются с нами, — рассказывали журналисту люди.



Фото сделано в апреле 2016 года

Дорожную проблему не могла решить даже местная власть. Председатель Горанского сельского исполнительного комитета Иван Чудаков в прошлом году писал письма в разные инстанции — дорстройтрест № 5, «Минскавтодор-Центр», Минтранс, ГАИ. Жаловался, что грузовики разбивают дороги не только одной Тресковщины, но и других деревень, входящих в состав сельсовета. Но и председателю на официальные письма ничего вразумительного не ответили. Оставалось лишь надеяться, что, когда закончится строительство МКАД-2, дорожники все разрушенные дороги восстановят.

AUTO.TUT.BY удалось тогда взять комментарий у заместителя главного инженера РУП «Минскавтодор-Центр» Олега Мейшутовича. Он обещал, что после окончания строительства участка МКАД-2 сеть местных дорог будет восстановлена — для этого разработан план.

— Местные дороги будут не хуже, чем они были раньше, а может, даже и лучше. Возможно, вместо гравийного покрытия где-то будет устроено асфальтобетонное. Будем смотреть по тем средствам, которые у нас останутся, — говорил почти год назад Мейшутович.





А в начале марта 2017 года в AUTO.TUT.BY позвонила жительница деревни Тресковщина Татьяна Александровна.

— Зимой мы читали статью о том, как сдавали МКАД-2, как президент ее открывал и благодарил дорожников. Но больше всего нас впечатлила новость о том, что в деревне Шпильки, которая находится прямо у МКАД и через которую на стройку «кольца» тоже ездили грузовики, положили новенький асфальт , — рассказала женщина. — Все потому, что дорожники подошли к восстановлению деревенских дорог очень избирательно. Например, мы остались без дороги.

Татьяна Александровна отметила, что обещания дорожников восстановить поврежденную дорогу в Тресковщине выполнены лишь частично: песчано-гравийной смесью засыпали один Т-образный перекресток в деревне, все остальные разбитые места на дороге так и остались не восстановленными.

— Уехали и практически ничего не сделали. Зимой, когда был мороз, земля еще держалась. А сейчас все поплыло. Машины садятся на брюхо, застревают, и приходится их вытаскивать трактором из грязи. А люди вообще пройти не могут.



Эта яма, заполненная водой, находится прямо в центре деревни, недалеко от фельдшерского пункта, в котором работает местный депутат

Раньше в Тресковщине лежали хоть и старые, но довольно крепкие цементобетонные плиты. А сейчас на проезжей части — ямы и колдобины. Например, эта яма, заполненная водой, находится прямо в центре деревни, недалеко от фельдшерского пункта, в котором работает местный депутат. Прошлым летом дорожники засыпали яму, но после дождей вся латка разрушилась. Теперь людям по этой стороне дороги не пройти, а машинам не проехать.

— Это что ж получается: дороги в деревне Шпильки, которая находится рядом с МКАД, и туда могли заглянуть республиканские начальники, а то и сам президент, в порядок привели. А мы на пару километров дальше — так про нас забыли! — рассуждает Татьяна Александровна.

Женщина еще до Нового года звонила в местное ДРСУ № 194 — уточняла, когда же приведут в порядок дорогу. Директор предприятия Виктор Рагусский ответил, что пытается решить этот вопрос с вышестоящим начальством, мол, он и сам недоволен таким положением дел. Но озвучить точные сроки восстановления дороги он не мог.

Татьяна Александровна в одиночку добивается «дорожной справедливости». Остальному населению деревни не до этого: бабушки и дедушки, все старше 70-ти, решают насущные жизненные проблемы — найти какого-нибудь доброго человека, чтобы привез им домой продукты, лекарства и другие необходимые по хозяйству вещи. Дети ведь каждый день не могут приезжать, а сами-то старики по грязи до «большой земли» могут и не дойти.





— Сейчас дороги разбиты — люди зря говорить не будут. Жители Тресковщины были недовольны дорогой еще осенью, — сказал председатель Горанского сельсовета Иван Чудаков, но и у него нет ответа, кто восстановит дорогу. — Ведь дорожники ямы подсыпали — и всё. Возле Ислочи вообще обещали асфальт положить — не положили. Но я понимаю так: если нарушили дорогу, то, уезжая, надо ее сделать, чтобы она была в нормальном виде. А так я поднял шумиху в прошлом году, ГАИ погоняла водителей, чтобы те ездили в объезд — и все на этом. А кто теперь дорогу восстановит?

Ничейная дорога?

Корреспондент AUTO.TUT.BY попытался узнать, кто же должен восстановить разрушенную большегрузами дорогу. В ДРСУ № 194 нам ответили, что поврежденную дорогу в Тресковщине должен сделать генеральный подрядчик — ДСТ-5.

— Дороги восстанавливали еще прошлой осенью, в тот момент, когда кольцевая готовилась к вводу. Мы участвовали в комиссионном обследовании этих работ. Комиссия обозначила те недостатки, которые подрядчик по весне должен исправить. Но пока не все можно сделать — погода такая, распутица. «Минскоблдорстрой» дожмет подрядчиков, которые не все доделали, и примерно до 10 апреля дороги должны сделать нормально, — сказал начальник предприятия Виктор Рагусский.

Однако в ДСТ-5 сообщили, что задачи восстанавливать дорогу в Тресковщине у них не было — планом это не предусмотрено.

— Подрядчик делает те работы, которые есть в проекте. Все, что надо было восстановить, мы восстановили. Есть хозяин дороги, которому выделяются деньги на содержание, почему же пятый трест должен восстанавливать эту дорогу? — спросил главный инженер предприятия Валерий Кириченко. — На том участке кое-что осталось нам доделать — например, возле МКАД-2 кое-где не взошла трава, мы ее подсеем, и еще мелочи. А то, что в Тресковщине дорога развалилась… Ну так если за ней не смотреть…

В «Миноблдорстрое» сообщили, что сейчас они занимаются работами по содержанию дороги — проходят там грейдером. Но работы по восстановлению деревенской дороги еще не закончены.

— Обязательства восстановить деревенскую дорогу подписывал заказчик — «Минскавтодорцентр» и мы. Определенную часть работ они сделали, а про ту часть, которая еще не сделана, мы информировали заместителя губернатора Минской области Сергея Невмержицкого. Сейчас мы занимаемся работами по содержанию дороги: две недели назад там был наш грейдер, скоро еще раз его туда отправим, — сообщил начальник отдела содержания дорожной сети и ­безопасности движения Андрей Шишов.

Андрей Шишов сказал, что укладки в Тресковщине и рядом с ней асфальта в планах предприятия не было и нет.

— Кто и кому обещал там асфальтировать? Что касается серьезных работ, то у нас есть программа, которая прошла через райисполком и облисполком. Мы по ней и работаем. В планах — восстановление гравийного покрытия там, где оно было. Там, где лежал цементобетон, — восстановление обочин. Почему только обочины? Потому что цементобетон очень крепкий и не разрушается под движением той техники, которая там ездила.

Но оказывается, помимо восстановления дороги после строительства кольцевой, там еще появились дополнительные трудности: неизвестная сторонняя организация без ведома дорожников начала проводить там топливный трубопровод.

— Мы сфотографировали номера этих машин, готовим обращение в ГАИ, чтобы они установили, чьи это машины. Будем предъявлять претензии, что они нанесли нам урон, чтобы они и восстанавливали эту часть дороги, — сказал Шишов.