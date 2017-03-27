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Фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC"

28.03.2017 08:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В ходе мероприятия будут объявлены сроки проведения фестиваля, условия отбора работ, предварительная программа. Также будут обсуждены актуальные вопросы современного политического документального кино, освещены наиболее заметные премьеры, рассмотрены тенденции и перспективы этого направления.

Для участия в видеомосте приглашены:

В Минске:

  • заместитель председателя Белорусского союза журналистов Вадим ГИГИН;
  • кинодокументалист, политобозреватель Тенгиз ДУМБАДЗЕ;
  • журналист, политобозреватель Алексей ДЗЕРМАНТ.

В Москве:

  • руководитель службы документальных фильмов канала "Россия 1" Владимир СОЛОВЬЕВ;
  • журналист, телеведущий Константин СЕМИН;
  • журналист, ведущий программы "Специальный корреспондент" Андрей МЕДВЕДЕВ;
  • директор фестиваля Валерий ШЕХОВЦОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в среду, 5 апреля, в 13:00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В среду, 5 апреля, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Минск – Москва, посвященный проведению второго Фестиваля документального...

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