В ходе мероприятия будут объявлены сроки проведения фестиваля, условия отбора работ, предварительная программа. Также будут обсуждены актуальные вопросы современного политического документального кино, освещены наиболее заметные премьеры, рассмотрены тенденции и перспективы этого направления.

Для участия в видеомосте приглашены:

В Минске:

заместитель председателя Белорусского союза журналистов Вадим ГИГИН;

кинодокументалист, политобозреватель Тенгиз ДУМБАДЗЕ;

журналист, политобозреватель Алексей ДЗЕРМАНТ.

В Москве:

руководитель службы документальных фильмов канала "Россия 1" Владимир СОЛОВЬЕВ;

журналист, телеведущий Константин СЕМИН;

журналист, ведущий программы "Специальный корреспондент" Андрей МЕДВЕДЕВ;

директор фестиваля Валерий ШЕХОВЦОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в среду, 5 апреля, в 13:00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com ;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 550 06 31.

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