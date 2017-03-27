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Фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC"
28.03.2017 08:25 — Разное | Sputnik Беларусь
В ходе мероприятия будут объявлены сроки проведения фестиваля, условия отбора работ, предварительная программа. Также будут обсуждены актуальные вопросы современного политического документального кино, освещены наиболее заметные премьеры, рассмотрены тенденции и перспективы этого направления.
Для участия в видеомосте приглашены:
В Минске:
В Москве:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в среду, 5 апреля, в 13:00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В среду, 5 апреля, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Минск – Москва, посвященный проведению второго Фестиваля документального...
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