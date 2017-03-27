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МЧС: сильный ветер 27 марта ничего не повредил

28.03.2017 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 мар — Sputnik. Информации о последствиях сильного ветра 27 марта в суточной сводке МЧС нет, сообщил официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий.

Накануне синоптики предупредили о сильном порывистом ветре.

"В суточной сводке МЧС нет никакой инфы о последствиях сильного ветра", — написал Новицкий в Twitter.

По его словам, ветреная погода сохранится во вторник. Напомним, ранее в стране из-за ветра был объявлен оранжевый уровень опасности. По прогнозам синоптиков, ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с. 

 
Теги: Минск
 
 
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В МЧС предупредили, что сильный ветер порывами до 20 м/с сохранится в Беларуси во вторник.

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