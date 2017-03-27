МИНСК, 28 мар — Sputnik. Информации о последствиях сильного ветра 27 марта в суточной сводке МЧС нет, сообщил официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий.

Накануне синоптики предупредили о сильном порывистом ветре.

"В суточной сводке МЧС нет никакой инфы о последствиях сильного ветра", — написал Новицкий в Twitter.

К сведению журналистов: в суточной сводке МЧС нет никакой инфы о последствиях сильного ветра. Всём остальным: ветер и сегодня. Берегите себя — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 28 марта 2017 г.

По его словам, ветреная погода сохранится во вторник. Напомним, ранее в стране из-за ветра был объявлен оранжевый уровень опасности . По прогнозам синоптиков, ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с.