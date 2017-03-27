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МЧС: сильный ветер 27 марта ничего не повредил
28.03.2017 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мар — Sputnik. Информации о последствиях сильного ветра 27 марта в суточной сводке МЧС нет, сообщил официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий.
Накануне синоптики предупредили о сильном порывистом ветре.
"В суточной сводке МЧС нет никакой инфы о последствиях сильного ветра", — написал Новицкий в Twitter.
По его словам, ветреная погода сохранится во вторник. Напомним, ранее
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В МЧС предупредили, что сильный ветер порывами до 20 м/с сохранится в Беларуси во вторник.
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