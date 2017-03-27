Директор Белорусского инновационного фонда Дмитрий Калинин рассказал радио Sputnik Беларусь об условиях конкурса инновационных проектов и создании первого в нашей стране венчурного фонда, который может профинансировать проекты даже с высокой степенью риска.

Обязательным условием конкурса инновационных проектов в Беларуси является наличие бизнес-плана, по которому организаторы смогут оценить перспективу развития проекта. Собеседник Sputnik отметил, что ежегодно наблюдается серьезный поступательный рост заявок на конкурс инновационных проектов и их дальнейшее финансирование.

"21 декабря 2016 года Белорусский инновационный фонд в Москве подписал договор инвестиционного товарищества с российской венчурной компанией. Фактически это договор о создании совместного российско-белорусского фонда венчурных инвестиций. По факту, создается первая структура, которая будет осуществлять венчурные инвестиции в Республике Беларусь", — сообщил Калинин.



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Собеседник Sputnik пояснил, что венчурными называют проекты, которые имеют высокую степень риска реализации, но при этом предполагают и высокий эффект масштабирования, то есть эффект от результата их реализации.

"Венчурное инвестирование предполагает, что мы инвестируем в большое количество проектов, возможно, большинство из них потерпит неудачу, но те проекты, которые "выстрелят", прибыль от их реализации перекроет не только все вложения, которые мы сделали в закрывшиеся проекты, но и позволит получить серьезную дополнительную прибыль", — рассказал Калинин.

Собеседник уточнил, что до сих пор в Беларуси официально не было венчурных фондов, вновь созданный фонд фактически стал первым.

"Фактически мы выступаем своего рода ледоколом, который апробирует все сложности и нюансы белорусского законодательства в области реализации венчурных проектов. И думаю, что мы со временем выступим инициаторами дополнительных корректировок в законодательстве, которые облегчат формирование других, возможно, даже частных венчурных фондов, которые могли бы более легко инвестировать в венчурные проекты", — отметил Калинин.

По словам собеседника, предполагается, что первые проекты в рамках российско-белорусского венчурного фонда будут профинансированы уже в первом полугодии текущего года.

"Кооперация с российскими партнерами в рамках фонда сделана намеренно, потому что мы достаточно трезво оцениваем опыт и знания, которые есть в Беларуси в этой сфере. Нам непременно нужен международный партнер, который помогал бы нам выстраивать венчурную отрасль. Российская компания имеет колоссальный опыт в этой сфере", — сказал Калинин.

Беседу с директором Белорусского инновационного фонда Дмитрием Калининым об условиях конкурса инновационных проектов и создании первого в нашей стране венчурного фонда слушайте на радио Sputnik Беларусь.