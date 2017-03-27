Револьвер, патроны, картечь и кинжал гражданин РФ пытался провезти на территорию Республики Беларусь.

Сотрудниками Гродненской региональной таможни пресечена попытка ввоза на территорию Республики Беларусь огнестрельного оружия и боевых патронов, сообщил БДГ ГТК Беларуси .

Легковой автомобиль, в салоне которого находилось два пассажира, следовал из Польши через пункт пропуска «Брузги» под управлением гражданина Литовской Республики.

При проведении таможенного контроля у одного из пассажиров, гражданина Российской Федерации, под верхней одеждой обнаружен револьвер. В ходе дальнейших проверочных мероприятий в конструктивных полостях салона автомобиля выявлены 46 патронов, картечь, обоюдоострый кинжал и книга 1941 года издания «Mein Kampf».

По заключению эксперта Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области, патроны являются 9-мм пистолетными боевыми патронами Браунинг, револьвер – нарезным огнестрельным оружием.

В отношении гражданина Российской Федерации по данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 333-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.