На прошлой неделе Минск посетила делегация из Польши, чтобы представить город Лодзь в качестве кандидата на проведение престижной выставки «Экспо-2022». Эта выставка показывает последние достижения в разных сферах: в прошлом веке на «Экспо» впервые было представлено такое изобретение, как телефон, а Эйфелева башня в Париже была выстроена как раз к проведению подобной выставки в 1889 году. Мы встретились в Минске с заместителем министра культуры и национального наследия Республики Польша Павлом Левандовским, который приехал в составе делегации, и поговорили о выставке, о менталитете поляков и о матриархате в Польше.



Павел Левандовски и Кшиштоф Пентковский

— Мы знаем, как трепетно поляки относятся к своей истории и культуре. Выставка «Экспо» направлена на то, чтобы продвинуть имидж страны в мире? Показать город Лодзь?

— Надеемся, что «Экспо-2022» станет крупной выставкой, мы пригласили более ста стран, в том числе и Беларусь. Надеемся, что Лодзь получит право проведения этой выставки. Что касается темы — мы отходим от сложной истории Польского государства и хотим показать ревитализацию — возрождение и трансформацию города. Мы делаем акцент на том, как меняется функция зданий, инфраструктуры в силу исторических преобразований. Облик Лодзи кардинально изменился за последние 150 лет: из промышленного город перешел в стадию постиндустриальности. Бывшие заводы стали музеями, гостиницами…



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Лодзь всегда была космополитичным городом: там жили поляки, евреи, украинцы, русские, белорусы, немцы — все они создавали особую атмосферу места. Потом политический и экономический строй изменился, с приходом советской власти появилась нетерпимость буржуазного уклада, разрушались многие здания. Значимыми были преобразования после 1989 года: из промышленного города Лодзь превратилась в новый город. Девиз Экспо: «Вообрази себе город по-новому». Функции исторических зданий и городской инфраструктуры иные в 21 веке. В то же время мы продолжаем традиции «Экспо» (например, в Лондоне и Париже) — выставка пройдет в центре города. И все, что будет построено, останется в Лодзи, даже проекты, задуманные как временные.

— Как считаете, умение самоорганизоваться в группы по интересам — это национальная черта поляков?

— У нас есть пословица: «Где два поляка, там три мнения». Вот это наша национальная черта (смеется). Да, мы умеем самоорганизоваться, и это видно и на примере визита польской делегации в Минск. В Польше есть две политические партии, которые находятся в состоянии постоянного конфликта, я представляю одну партию, а вице-мэр Лодзи Кшиштоф Пентковски, который входит в состав нашей делегации, принадлежит другой политической партии. Однако мы сумели организоваться, ведь нашей единой целью и задачей является продвижение Польши, продвижение кандидатуры города Лодзь на проведение «Экспо» в 2022 году.



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— Многие уверены, что культура не приносит денежной прибыли, хотя жизнь говорит об обратном: на «Экспо-2000» Голландия вложила в павильон 35 млн евро, а прибыль от проекта составила порядка 350 млн.

— Все зависит от того, как мы воспитаем общество, и от доходов, конечно. Чем больше доходов, тем больше денег люди готовы отдать на культуру. Тем больше дохода приносит культура. Также важен элемент притягивания, мы узнаем сначала именно культуру другой страны, потом входим и в другие сферы. Отдельно стоит сказать о креативной индустрии: компьютерные игры, графика и дизайн — все это как раз и приносит много денег. Лодзь полностью вписывается в эту модель. Это фактически столица польского кино, моды и современного искусства.

— Насколько свободно сегодня женщины выражают себя в культуре в Польше? Разделяете ли вы искусство на мужское и женское?

— Думаю, такое разделение существует, это неизбежно: женщины по-другому воспринимают, например, цвета… У меня нет статистических данных, но оглядываясь вокруг, скажу, что женщины гораздо чаще участвуют в культурной жизни, их больше в театрах и на выставках, они читают больше книг. Когда к нам приходят студенты из Академии искусств, то чаще это именно женщины. И это естественно — они хотят себя реализовать в красоте, в соответствии с главным девизом искусства «красота, добро и правда».



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— В Беларуси недавно разразился скандал по поводу сексистской рекламы. Как с этим вопросом обстоят дела в Польше? Насколько подобная тема актуальна у вас?

— Маркетинговые исследования давно говорят о том, что реклама создается в основном для мужчин, а их привлекает секс, то есть женщина часто предстает в рекламе определенным образом. Скажу, что в правительстве Польши — в канцелярии премьер-министра существует специальная должность по равному гендерному отношению. К этому вопросу очень серьезно относятся. Кроме того, мы приняли европейские нормы в рамках общего европейского законодательства. К тому же есть специальный Кодекс рекламы, который регулирует данные вопросы. Тем не менее мне кажется, что это проблема современного общества — чем больше существует запретов, тем больше их хотят обойти.

— Насколько вы считаете Беларусь привлекательной в культурном плане для туристов?

— Я впервые в Минске с визитом, он очень красивый, мне нравится этот город, и особенно то, что здесь немного рекламы. Отмечу, что министерство культуры в Польше как раз занимается вопросом «окультуривания» Варшавы, мы хотели бы в этом плане приблизиться к Минску, чтобы у нас стало меньше рекламы на улице и на зданиях, чтобы туриста в центре не атаковала реклама, а чтобы он мог спокойно осмотреться.

У нас много общего — пару лет назад у нас гостил мальчик, который говорил со мной по-белорусски, а я с ним по-польски, и мы понимали друг друга без переводчика. У поляков и белорусов много общих героев — и Костюшко, и Монюшко, и Радзивиллы. Наши страны связывают многие исторические события, а также символичные объекты, которые географически и исторически объединяют Польшу и Беларусь, например, Августовский канал, который мы совместно пытаемся внести в список наследия ЮНЕСКО…



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— Вы не так давно были преподавателем. Роль образования в сфере культуры сложно переоценить.

— По образованию я социолог межкультурных коммуникаций, также политолог. Считаю, образование очень важно, в сфере культуры — особенно, оно помогает людям обнаруживать нечто общее, но в то же время и показывает, чем мы друг от друга отличаемся. Но вот с белорусами нас мало что отличает, даже в национальной кухне: когда я пробую белорусские блюда, у меня чувство, что я в польском Подлясье…

Если вернуться к вопросу образования — несомненно, в него стоит инвестировать, ведь это прогресс. Люди уезжают из страны за образованием. Польша столкнулась с этой проблемой, когда открылись границы, более 2 млн поляков выехало на обучение, но надо понимать, что после надо вернуться в страну и вкладывать свои знания в прогресс на родине.

В Польше, согласно статистике, женщины учатся чаще и дольше, чем мужчины. И женщины у нас занимают достаточно высокие должности наравне с мужчинами — в том числе и в правлении крупных компаний (число женщин-директоров составляет 40%). Ну, а разница в зарплате (с мужчинами) бывает до 20%, напомню, что в самых развитых странах Европы этот показатель достигает 40%. Польша — одна из передовых стран в вопросе недискриминации женщин. Только в нашем министерстве культуры из четырех заместителей министра — две женщины.

В Польше все самые важные вопросы решают женщины. Ключевые посты принадлежат женщинам: премьер-министр, министр образования, министр социальной политики… Крупнейшие реформы сейчас проводятся именно в этих сферах жизни общества.

Со времен восстаний, которые прошли на территории как Беларуси так и Польши, у нас установился матриархат. Мужчины уходили на войну, их там часто убивали, а женщины фактически становились главой семьи. Поэтому в Польше не было сильных движений суфражисток или феминисток. Политические и другие права женщины получили автоматически, так как играли социально значимую роль в обществе и выполняли фактически мужские функции.

Фильмы в поддержку кандидатуры города Лодзь на проведение «Экспо-2022»:

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За помощь в организации интервью выражаем благодарность Посольству Республики Польша в Минске и лично Марцину Войтеховскому.