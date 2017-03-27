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В 2016 году в Беларуси совершено на 10% меньше сделок с недвижимостью, чем в 2015-м

28.03.2017 09:27 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси в прошлом году зарегистрировано более 98 тысяч сделок купли-продажи недвижимого имущества, это на 10% меньше, чем в 2015-м. Такие данные размещены на сайте Госкомимущества.



«Данное количество составляет 89,9% от числа сделок, совершенных в 2015 году. Этот показатель один из важнейших показателей, используемых при описании активности рынка недвижимости», — говорится в сообщении.

Переход права собственности на объекты недвижимого имущества подлежат госрегистрации в организациях по государственной регистрации (раньше их называли БТИ). Соответственно, НКА аккумулирует данные о всех совершенных сделках.

 
 
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