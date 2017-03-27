В Беларуси в прошлом году зарегистрировано более 98 тысяч сделок купли-продажи недвижимого имущества, это на 10% меньше, чем в 2015-м. Такие данные размещены на сайте Госкомимущества.









«Данное количество составляет 89,9% от числа сделок, совершенных в 2015 году. Этот показатель один из важнейших показателей, используемых при описании активности рынка недвижимости», — говорится в сообщении.

Переход права собственности на объекты недвижимого имущества подлежат госрегистрации в организациях по государственной регистрации (раньше их называли БТИ). Соответственно, НКА аккумулирует данные о всех совершенных сделках.