



Сбербанк объявил о продаже своей украинской "дочки". мажоритарным акционером стал Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания.

Согласно заявлению на сайте Сбербанка, покупателем украинской дочки стал консорциум инвесторов, в который вошли латвийский "Норвик Банк" и белорусская частная компания, пишет "Коммерсантъ".

Согласно заявлению "Норвик Банка", мажоритарным акционером консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания.

Как сообщает пресс-служба латвийского Norvik Banka, основным акционером инвестиционного консорциума стала белорусская компания.

«Мы поддерживаем европейский выбор Украины и верим, что своей работой сможем содействовать будущему экономическому росту страны, — считает председатель правления Norvik Banka Оливер Брамуэлл. — В этом мнении нас поддерживает наш мажоритарный партнер в этом проекте — Саид Гуцериев».

«Приобретаемый банк имеет прекрасную инфраструктуру: в его платформу предыдущим собственником, Сбербанком РФ, были вложены сотни миллионов долларов. Это солидное основание для развития и качественного роста проекта», — приводит слова Гуцериева пресс-служба латвийского банка.

Что касается Norvik Banka, то его основным акционером является гражданин Великобритании Григорий Гусельников, бывший президент Бинбанка, который подконтролен семье Михаила Гуцериева.

Саид Гуцериев, также гражданин Великобритании, занимается прямыми инвестициями в проекты в различных сферах экономики по всему миру. Один из таких проектов он реализует вместе с белорусским IT-предпринимателем Виктором Прокопеней. Российский миллиардер Михаил Гуцериев, известный своими дружескими связями с Александром Лукашенко, реализует в Беларуси проекты в нефтепереработке, недвижимости, строит калийный комбинат.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гуцериев купил украинскую дочку Сбербанка через белорусскую компанию Сбербанк объявил о продаже своей украинской "дочки". мажоритарным акционером стал Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания.

Украинский Сбербанк сегодня — 6-й по величине банк страны, с активами около 2,2 млрд долларов и сетью из более чем 150 отделений. Услугами банка пользуется почти 1 млн клиентов.