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«Яндекс» признал, что сервис «Яндекс.Новости» 26 марта, во время массовых протестов в России, «отставал от картины дня».

Как заявили в компании, новости про всероссийскую акцию протеста против коррупции появились с опозданием по трем причинам:

ее мало освещали крупные СМИ, в итоге «веса» сообщений не хватало для топа;

алгоритм сервиса не понимал, что речь идет об одном событии: митинг во Владивостоке и задержания в Москве — это разные события для робота;

с января 2017 года сервис имеет право показывать только СМИ с лицензиями.

Как пишет " Медуза ", днем 26 марта, когда в стране проходили митинги, главной новостью в топе «Яндекса» было сообщение о статье министра иностранных дел Украины Павла Климкина с обвинениями в адрес России. Сообщение о массовой акции протеста в центре Москвы появилось в топе только в около 17:00, хотя митинг начался в два часа.

В «Яндексе» также предположили, что топ мог неверно формироваться из-за недобросовестной оптимизации. Например, 26 марта в топе была новость о гололеде в Москве, поскольку про это написали все городские издания. В 2014 году РБК рассказывал, что к недобросовестной оптимизации прибегает мэрия Москвы, благодаря сайтам десятков управ, которые зарегистрированы в «Яндекс.Новостях» как СМИ, в топ выводятся нужные новости.

«Пока неточная работа алгоритма кластеризации — всего лишь гипотеза; мы по-прежнему разбираемся, как 26 марта сообщения в Яндекс.Новостях собирались в сюжеты и в темы. Если ошибки и правда были, мы будем на них учиться. Однако ситуация в целом непростая — мы агрегатор, и искусственно поднимать ту или иную тему в условиях молчания крупных СМИ, очевидно, не можем», — заявили в «Яндексе».