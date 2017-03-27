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«Яндекс» объяснил, почему в топе новостей не было сообщений про митинги
28.03.2017 09:17 — Разное | Ежедневник
фото: Reuters
«Яндекс» признал, что сервис «Яндекс.Новости» 26 марта, во время массовых протестов в России, «отставал от картины дня».
Как заявили в компании, новости про всероссийскую акцию протеста против коррупции появились с опозданием по трем причинам:
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В «Яндексе» также предположили, что топ мог неверно формироваться из-за недобросовестной оптимизации. Например, 26 марта в топе была новость о гололеде в Москве, поскольку про это написали все городские издания. В 2014 году РБК рассказывал, что к недобросовестной оптимизации прибегает мэрия Москвы, благодаря сайтам десятков управ, которые зарегистрированы в «Яндекс.Новостях» как СМИ, в топ выводятся нужные новости.
«Пока неточная работа алгоритма кластеризации — всего лишь гипотеза; мы по-прежнему разбираемся, как 26 марта сообщения в Яндекс.Новостях собирались в сюжеты и в темы. Если ошибки и правда были, мы будем на них учиться. Однако ситуация в целом непростая — мы агрегатор, и искусственно поднимать ту или иную тему в условиях молчания крупных СМИ, очевидно, не можем», — заявили в «Яндексе».
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«Яндекс» признал, что сервис «Яндекс.Новости» 26 марта, во время массовых протестов в России, «отставал от картины дня».
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