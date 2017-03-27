Компания SsangYong опубликовала первые фотографии нового поколения флагманского внедорожника Rexton (внутризаводской индекс Y400), премьера которого состоится на этой неделе на автосалоне в Сеуле.





У себя на родине новинка, сохранившая рамную конструкцию предшественника, будет продаваться под именем G4 Rexton. Судя по снимкам, новый Rexton недалеко ушел от образа концепта LIV-2, показанного прошлой осенью на автосалоне в Париже. В длину новый Rexton достигает 4,85 м, ширина модели — 1,92 м, высота равна 1,8 м, расстояние между осями составляет 2,86 м.





Новинка сможет похвастаться улучшенным качеством отделочных материалов и более богатым оснащением, в списке которого будут всевозможные электронные ассистенты, включая контроль рядности движения и автоторможение, а также современная мультимедиа-система с 9,2-дюймовым экраном и поддержкой сервисов Apple CarPlay и Android Auto.

Точной информации о доступных силовых агрегатах пока нет, но, как ожидается, линейка двигателей новинки будет включать бензиновый мотор объемом 2 л (225 лошадиных сил) и 2,2-литровый турбодизель (181 «лошадка»). И если в пару первому будет положен 6-ступенчатый «автомат» фирмы Aisin, то вариант на тяжелом топливе получит 7-ступенчатую автоматическую коробку разработки Mercedes. Привод у нового Rexton — задний или полный.





В обновленной гамме SsangYong внедорожник станет флагманской моделью — на ступеньку ниже в иерархии корейской фирмы расположится будущий семиместный «паркетник», прообраз которого (концепт XAVL) не так давно был продемонстрирован на мартовском автосалоне в Женеве.

Европейские продажи нового Rexton начнутся позже в этом году.