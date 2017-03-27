— Что значит Шанкара?

— Богатство и слава, малыш, богатство и слава.

к/ф «Индиана Джонс и храм судьбы»

Главная героиня этой статьи — идиотка.

И если вы хоть чуть-чуть следите за событиями, то вы её знаете.



ss.metronews.ru

Эта новость облетела весь мир: русская модель рискнула жизнью, свесившись с небоскрёба без страховки ради лайков в инстаграме. Специально не буду называть её имя, чтобы не способствовать распространению глупости во Вселенной. Но вы же всё равно её найдёте!

Потому что при всей абсурдности затеи план с треском удался. Про модель написали все порталы, включая уважаемые, зарубежные и уважаемые зарубежные. Думаю, что число её подписчиков увеличилось в разы, а на её прекрасную голову посыпались сотни предложений о трудоустройстве: фотосессии в горящем танке, в пруду с крокодилами, возле стада африканских буйволов в красном бикини и на трибуне фанатов «Спартака» в шарфике «Зенита». И, мне кажется, этот молниеносный успех многое объясняет о нас.

Прекрасная девушка, позволяющая себя держать над бездной одной рукой без всякой страховки — это, так сказать, вишенка на торте. На торте из людей, готовых прославиться любой ценой.

Сейчас такое симпатичное время. Прославиться может, в принципе, любой. Да, ты не селебрити, но ты тоже можешь снять видеоролик о своих приключениях, выложить его в интернет — и о тебе узнают миллионы. Прыгай пьяный на батуте, урони тёщу на свадьбе, упади с крыши головой в лужу, привяжи к джипу санки и гоняй по кольцевой — вариантов масса. Мой сын обожает смотреть по телеку передачу про таких вот искренних идиотов. Ему смешно, когда паркурщик оступается и бьется причинным местом о перила или когда видеоблогер ест на камеру кайенский перец. Что греха таить, и я нет-нет да присяду рядышком.

Мы мыслим картинками. Чем картинка удивительнее, тем интересней. И мы смотрим эту чушь, морщимся, посмеиваемся, ругаемся, но всё равно смотрим.



the-most-beautiful.ru

Я обожаю эту сюжетную линию в фильме «Римские приключения» Вуди Аллена про Леопольдо, клерка, который проснулся знаменитым. Это же тайная мечта каждого из нас: толпы поклонников, участие в телешоу, очередь из журналистов, жаждущих интервью. Что вы едите на завтрак? Какие носки вы предпочитаете? Что вы думаете о погоде? О социальной политике? Об экономическом курсе правительства?

И тут же в камеру, для зрителей: «Леопольдо заявил… Леопольдо считает… Леопольдо уверен…»

Ты был никем — и вот ты центр Вселенной! Будем честны, все этого хотят.

Беда в том, что информационный поток, льющийся на современного зрителя огромен. Британские учёные (а я им верю) утверждают, что объём новостей, который человек сейчас получает ежедневно, равен тому, что крестьянин в Средние века получал за всю жизнь.

Как не затеряться в этой толпе?

Правильно, нужно творить что-то совершенно бесшабашное. А если прославился — тем более продолжать вдохновенно давать поводы для пересудов и разговоров. Слава — она же как наркотик.



zoopressa.ru

Вспомните Мадонну, например. Принято восхищаться, но давайте признаем. Певица она в целом посредственная. Зато ей нет равных по части эпатажа. Чтобы держаться на пике популярности, все эти годы она тысячу раз переделывала свой имидж. Бывала и секс-символом, и борцом за демократию, и мастером йоги, и даже пела под фонограмму. И, не будем забывать, обещала оральные утехи всем, кто будет голосовать за Клинтон. Хотя в её почтенном возрасте… Ну, не знаю, дело вкуса!

Есть же молодая эпатажная поросль. Леди Гага, например. Мне рассказали по секрету, маркетологи ненавидят Леди Гагу. Сейчас как-то потише стало, а были моменты, когда она просто заглушала весь космический эфир. Ты честно пытаешься достучаться до потребителя твоих присадок к дизельному топливу, а потребитель занят — смотрит на Леди Гагу в костюме из мяса. Потом она появляется на премии Grammy в большом пластиковом яйце. Или переодевается мужчиной. Или просто поёт без трусов. Даже сейчас, в свои тридцать, дива практикует «Метод Абрамович», сливаясь с природой под руководством сербской перформанистки. Естественно, голая.

Я к тому, что нужно правильно ставить цели. Хороших певиц миллионы. Леди Гага, вообще говоря, тоже вокалистка очень хорошая. Кто не верит — послушайте ее дует с Тони Беннеттом. А вот пнуть Ди Каприо сможет не каждая.

Помогают держаться на плаву звёздам и звёздочкам разводы, измены, семейные дрязги. Можно ненароком напиться в престижном клубе, обрить голову наголо. Ну, в крайнем случае, так садиться в машину, чтобы все папарацци увидели, что ты что? Правильно — без трусов!

Не судите знаменитостей строго (хотя это очень приятно и принято делать). У них же психика деформируется. Им действительно начинает казаться в какой-то момент, что их мнение важно. Что они могут говорить о политике, экономике, религии. А мы их зачем-то слушаем, как будто они не просто хорошие певцы, актёры, режиссёры, а какие-то универсально гениальные люди.



cs4.pikabu.ru

И никуда от этого не деться. Я-бренд — примета нашего времени. Сначала заставь говорить народ о себе, потом этот народ купит всё, что ты захочешь. Запускай линию одежды, продавай автомобили, выпускай духи со своим именем (и твоим запахом, очевидно), шей кроссовки, открывай рестораны. Ну, а если совсем ничего не умеешь — напиши книгу-бестселлер. Например, о сексуальных пристрастиях президента, как это сделала Моника Левински.

Все хотят денег и славы. Поэтому мы продолжаем с упоением пороть чушь, которая привлекает максимум внимания, и ждём. Ждём своего звёздного часа.

Загляните в инстаграм, найдите этот ролик. Она и сейчас висит там, на высоте сотен метров над Дубаем. Миловидное личико, огромные прекрасные глаза, развевающиеся локоны… А ветер уносит вниз, к бренной земле чувственное «Держи меня, б… ть!» Или, может быть, я плохо читаю по губам?