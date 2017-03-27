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В Минске прошли массовые суды над задержанными на не разрешенных властями акциях 25 и 26 марта. Задержаны более 140 человек.

Люди получают «сутки» и штрафы за правонарушения по ч. 1 ст. 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), ст. 23.4 КоАП (Неповиновение законному требованию должностного лица), 17.1 — мелкое хулиганство, пишет TUT.BY .

Свидетелями выступают сотрудники ОМОНа.

«Размахивал руками, сквернословил, « не подчинялся милиции», «участвовал в несанкционированной акции» – так выглядел набор поводов для ареста и осуждения.

Один человек был отпущен из-за прекращения дела.