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Протестовавшие на Дне Воли получили до 25 суток и штрафы

28.03.2017 10:12 — Разное | Ежедневник  
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Протестовавшие на Дне Воли получили до 25 суток и штрафы

фото: svaboda.org

В Минске прошли массовые суды над задержанными на не разрешенных властями акциях 25 и 26 марта. Задержаны более 140 человек.

Люди получают «сутки» и штрафы за правонарушения по ч. 1 ст. 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), ст. 23.4 КоАП (Неповиновение законному требованию должностного лица), 17.1 — мелкое хулиганство, пишет TUT.BY.

Свидетелями выступают сотрудники ОМОНа.

«Размахивал руками, сквернословил, « не подчинялся милиции», «участвовал в несанкционированной акции» – так выглядел набор поводов для ареста и осуждения.

Один человек был отпущен из-за прекращения дела. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
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В Минске прошли массовые суды над задержанными на не разрешенных властями акциях 25 и 26 марта. Задержаны более 140 человек.

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