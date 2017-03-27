Несмотря на то, что политик Николай Статкевич утверждает, что с 24 до 27 марта находился в СИЗО КГБ, в пресс-службе комитета отрицают пребывание его там.

Напомним, политик взял на себя ответственность за проведение Дня Воли в Минске.

По его словам, 24 утра в пятницу «к нему пришли двое, предъявили удостоверения, сказали, что задерживают. Разрешили взять минимальные вещи. Отвезли в СИЗО КГБ».

Там ему показывали постановление о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках. Николай Статкевич говорит, что утром 27 марта в половине седьмого утра его вывели из камеры, обыскали, отдали вещи, вывезли на микроавтобусе и отпустили, передает euroradio.fm .

Тем не менее, в пресс-службе КГБ по-прежнему утверждают, что ничего не знают о нахождении политика в СИЗО госбезопасности. «Пресс-служба КГБ о пребывании Николая Статкевича в СИЗО КГБ сведений не имеет», – заявил руководитель пресс-службы ведомства Дмитрий Побяржин.

Также пресс-службе неизвестно о судьбе и других задержанных по делу о «массовых беспорядках», которые находятся в СИЗО КГБ: выставили ли им обвинение и т.д.

Статкевич говорит, что его «отпустили с целью дискредитации, чтобы показать, что испугался, спрятался».