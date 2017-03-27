Многие элементы системы мониторинга и сеть видеонаблюдения, которые на данный момент существуют в стране, работают разрозненно и подчинены различным ведомствам и организациям. Таким образом, затрудняется контроль и снижается оперативность раскрытия преступлений и правонарушений.

По словам главы государства, которого цитирует телеканал СТВ , внедрение автоматизированных процессов обнаружения различных событий, несущих угрозу, и анализа поступающей информации позволят значительно повысить уровень правопорядка в стране.

"Кроме того, это даст возможность высвободить значительное количество работников и ресурсов, занятых в соответствующих сферах. То есть оптимизировать структуры конкретных государственных органов, чем мы, кстати, в настоящее время активно занимаемся", — отметил Лукашенко.



© Sputnik / Виктор Толочко МВД: единая система мониторинга не станет "обязаловкой" для граждан

Президент напомнил, что в стране уже действующая система видеонаблюдения, есть телекоммуникационные сети и соответствующее оборудование. Остается нерешенным вопрос, чего в этой системе не хватает и какие дополнительные возможности можно получить с вводом в строй новой системы.

В ходе совещания у главы государства министр внутренних дел Республики Беларусь Игорь Шуневич сообщил, что в МВД разработан указ о республиканской системе мониторинга общественной безопасности, уже согласованный со всеми заинтересованными органами.

"Глава государства принял наше предложение о том, что такая система достаточно уместна. И необходима в любом цивилизованном государстве. Мы, по сути, велосипед не изобретаем, поскольку все развитые страны реализовали эти проекты в той или иной форме. И поручил дополнительно проработать ряд аспектов, связанных с практической реализацией этого проекта", — рассказал Шуневич.

В первую очередь, в проекте указа будут доработаны вопросы, связанные с выбором оператора, который будет осуществлять практическую реализацию проекта, начиная от покупки оборудования и заканчивая эксплуатацией.

Также на совещании у главы государства было отмечено, что при создании единой системы мониторинга интерес представляют только правонарушения. По словам Шуневича, для частного бизнеса и граждан система станет "не обязанностью, а возможностью".

После окончательной доработки указ снова будет представлен президенту. Предполагается, что уже в 2017 году около 4 тысяч объектов в Беларуси могут быть оснащены системами мониторинга.

Комментарий президента Беларуси Александра Лукашенко и министра внутренних дел Игоря Шуневича о создании в стране единой системы мониторинга общественной безопасности слушайте на радио Sputnik Беларусь.