Чем чаще случаются солнечные дни, тем больше хочется вносить в свой образ весенние нотки, расставлять яркие акценты, а местами и «хулиганить» с помощью небольших, но запоминающихся деталей. Мы попросили наших читательниц похвалиться своими самыми любимыми украшениями и аксессуарами, которые, как правило, не остаются без внимания окружающих.

Вязаные галстуки-бабочки; не браслеты — а целые ягодные поляны; винтажные клипсы, доставшиеся от мамы, и брошки в виде морских слизней — чего только не носят нынче белоруски.

Кольцо, которое «работает»

Татьяна, 33 года: «Я люблю интересные украшения, но чаще всего на других. Самой обычно не хватает духу приобрести что-то слишком неординарное: мне не нравится привлекать излишнее внимание, стесняюсь, когда вижу, что меня рассматривают. В том числе и поэтому я носила это кольцо буквально пару раз, но все равно нежно его люблю и иногда даже просто так достаю из коробочки: посмотреть, полюбоваться, «почахнуть над златом».





Это кольцо я увидела случайно в группе hand-made-работ в соцсетях и моментально загорелась. Правда, делать покупки на такой волне — одновременно и плохо, и хорошо. С одной стороны, ты заполучаешь вещь, которая тебя действительно зацепила, но с другой — потом нередко мучаешься, размышляя, как, с чем и куда это носить. Вот и это кольцо настолько самостоятельное, что все остальное, включая маникюр и макияж, на мой взгляд, должно быть довольно сдержанным, иначе я напоминаю себе перестаравшегося с гримом клоуна. К сожалению, я не помню название камня, но мне достаточно видеть его космические цвета — желтый, голубой, фиолетовый — тепло и вместе с тем запредельно ярко. А еще я, следуя напутствию девушки-продавца, загадала колечку свойство, вроде как функцию, которую оно будет выполнять, при этом твердо веря, что все сработает. Пока срабатывало! Так что если где-то увидите меня с огромным цветовым пятном на пальцах — значит, я явно что-то задумала!.."

«Морские слизни — это прекрасно, можете со мной даже не спорить!»

Оксана, 35 лет: «Кто кого, а я вот морских слизней люблю! Делала я как-то для себя, дочек и подруг коллекцию керамических украшений в морском стиле, изучала для этого морских обитателей. И как увидела его, так сразу и поняла, что эта зверюга просто создана для того, чтобы воплотиться в украшении! Ну да, название не очень. Но зато какая у них расцветка! Они сами по себе уже — бесконечная россыпь плавающих морских драгоценностей!





Более того, когда я его лепила, я уже заранее знала, что он будет белым в желтый горошек. Очень редкое, кстати, явление в природе. В общем, он получился именно таким, каким я его задумала, и с тех пор при взгляде на него мой «мимимиметр» зашкаливает. А если некоторые люди, когда узнают, что это слизень, хоть и морской, высказывают свое «фи», то я прикрываю его ладошкой и шепчу ему на его слизняковое ушко: «Не слушай плохую тетю, пойдем от нее скорее». Так и живем.

Что касается украшений из металла, золото я не люблю совсем. Зато люблю серебро и медь. У меня уже есть несколько эксклюзивных медных украшений. Что-то я заказывала у мастериц, что-то делала сама. А в один прекрасный день захотелось мне огромные серьги.



Фото: Мария Буланова

Списалась с одной мастерицей — Марией Булановой из Самары, на работы которой давно заглядывалась. Говорю: «Хочу серьги!» Она: «Какие?» «Да кто бы знал бы!» — говорю. — Ключевые слова: луна, ведьма, волшебство". «Ни слова больше!» — говорит она. И через два дня присылает мне фото этих серег. Признаться, они были в точку на 100%. А когда они пришли ко мне по почте, — надела, и меня осенило: «Божечки мои! Да это ведь точное воплощение любимого мною с детства стихотворения Валерия Брюсова!» Помните:

Горят электричеством луны

На выгнутых длинных стеблях;

Звенят телеграфные струны

В незримых и нежных руках;

Круги циферблатов янтарных

Волшебно зажглись над толпой,

И жаждущих плит тротуарных

Коснулся прохладный покой.

Бывает же, что так все мистически совпадает: автор понял меня с полуслова, воплотил, можно сказать, не глядя, мою глубинную сущность! Так что это украшение сделало счастливее как минимум трех человек: меня, мастера, да и Брюсов, думаю, тоже не в накладе!"

«Бракованных балерин мне отказывались продавать 10 дней»

Виктория, 26 лет: «Эта невероятная вещь — новогодний подарок, который за пару часов до боя курантов я нашла в почтовом ящике. Сюрприз удался! Увидев это чудо, пришла в восторг! Подобных украшений у меня не было. Любоваться любовалась, а вот смелости приобрести что-то такое и носить — не хватало. «Светом во тьме» — фраза, которая для меня имеет особенный смысл. И этот аксессуар — ее материальное воплощение.





Вы видите горящее солнце в окружении темного холодного металла? Я вижу. А еще вижу свободу, любовь, одиночество, надежду, вдохновение и светлую грусть. У каждой детали свое значение.

А еще среди украшений, которые я нежно люблю, — эксклюзивные клипсы-незабудки, которые достались мне от мамы. Тонкая работа, настоящие камни. Мама (сейчас ей 61) обзавелась ими примерно в моем возрасте (в 27 лет). По ее словам, стоили клипсы 7 рублей, а провести вечер в хорошем ресторане и оставить на чай можно было за 5. Одну незабудку мама однажды потеряла на заводе. Отыскать удалось, но в расплющенном состоянии (наступил кто-то), однако ни один камушек не выпал. Слезы были горькие, но мастер с того же завода восстановил эту семейную драгоценность.





В детстве, пока никого не было дома, я примеряла эти клипсы и долго красовалась перед зеркалом. Теперь ношу с особым трепетом и нежностью. Это любимый аксессуар.

Я вообще обожаю вещи с какой-то историей. Таковая есть и у серег-балерин. В то лето мы с подругами отдыхали в Лебедевке, и в одной из лавочек торговал своими изделиями матер Владимир. Я сразу обратила внимание на эти сережки, но он отказался их продавать категорически. Смеялся и говорил, что висят в лавочке как грустное напоминание о его негениальности: задумавшись, сделал их смотрящими в одну сторону. Получается — брак. Тогда расстроился, и других балерин делать не стал. Так и остались они — в единственном экземпляре.





Весь оставшийся отдых я заходила в лавочку поболтать и неизменно спрашивала: «А может, все-таки продашь?» Но он был непреклонен. Владимир за эти 10 дней стал добрым другом, расставаться было грустно и, прощаясь, я расплакалась. А он протянул мне серьги со словами: «Они похожи на тебя. Идеальны в своей неидеальности. Разве это не прекрасно?» И теперь я каждый раз, глядя на ошибочно забракованную парочку, вспоминаю этого интересного человека, море и свои мечты".

«Чтобы вывязать крючком в 1 мм галстук-бабочку — нужно основательно попотеть!»

Лариса, 35 лет: «Мы с сестрой Юлей всю сознательную жизнь вяжем спицами и крючком. Около двух лет назад я предложила ей вязать галстуки-бабочки крючком из хлопковой пряжи: и для себя, и на продажу. Мы стали пробовать, совершенствовать технологию и в итоге создали свою мастерскую « Lo&U » (хотя, конечно, мастерская — это громко звучит, потому что каждая вяжет дома в свободное время, но мы активно как мастерская участвуем в выставках, а в последнее время — и в показах-дефиле). Конечно же, в первую очередь носим эти бабочки сами. Кто-то скажет, что сейчас галстуком-бабочкой никого не удивишь, но вязаная — это же совсем другая история!





Люди при встрече, беседуя с тобой, иногда прям резко приближаются (чем пугают немного) и начинают прищуриваться, вблизи рассматривать, как это сделано. Работа, и правда, скрупулезная: вяжем одним из самых маленьких, узких и тонких крючков — 1 мм в диаметре. С одной бабочкой приходится возиться минимум два дня. А если еще и миниатюрная вышивка крестиком — и того больше.

Бабочка-галстук, конечно, оживает в дуэте с рубашкой, а остальное: брюки, юбка, джинсы — неважно. Для меня, наверное, как для любого сапожника без сапог, это аксессуар не на каждый день, даже совсем не на каждый. Это, скорее, аксессуар настроения. Или даже не так — аксессуар, способный создать настроение. Потому что когда выходишь в нем — обязательно заметишь улыбку прохожего или получишь комплимент!"

«Сорока — она же журналистская птица: разносит новости на хвосте»

Елена, 31 год: «Вообще украшения и аксессуары я люблю. Причем любовь эта проявляется обычно волнами: то я скупаю в промышленных масштабах серёжки, то без ума от браслетиков, то подавай мне шарфики всех размеров и расцветок. Около года я «страдаю» по брошкам. Причем, как правило, по крупным, хенд-мэйд и желательно забавным.





Просто я искренне считаю, что даже если у тебя самый простой, ни цветом, ни фасоном не примечательный наряд, стоит тебе только надеть смешную или необычную брошку — и все, дело сделано, образ сразу оживает.

Эти броши из дерева сделал и расписал для меня папа (ему 64, но он, кажется, может все!). Сорока — это, можно сказать, самая «официальная» из них. Часто ношу с блузкой, пиджаком, но по большому счету, она подходит абсолютно ко всему. Зимой я даже прикрепляла ее на шарф, так что она у меня и снегопады пережила. А еще, когда я куда-то приезжаю на съемки (я делаю сюжеты в «Новости» для одного из телеканалов), обязательно на внимание к сороке отшучиваюсь, что, мол, это же журналистская птица — разносит новости на хвосте.





Деревянная птичка и серьги тоже вполне себе нейтральны, но точно так же всегда собирают свой урожай комплиментов. А котики-обнимашки — самая легкомысленная моя брошь, которую надеваю тогда, когда настроение немножко «хулиганистое».

Уже заказала папе распрекрасных брошей с оленями, китами и яблочками. Так что летние деньки встречу во всеоружии".

Ирина, 35 лет: «Обожаю необычные интересные вещи ручной работы. Деревянную расписную брошь с кольцом случайно нашла во «ВКонтакте» в « Магазине 28 », и оказалось, что мастер живет в Минске. Когда покупала, уже точно знала, с чем буду носить: джинсовые платья, куртки, жилетки. Как это ни странно, чаще обращают внимание не на брошь, а на кольцо: удивляются, не мешает ли оно, такое большое. Не-а, не мешает!





Еще один из самых любимых моих аксессуаров — брошь с вышивкой лентами, я увидела на ярмарке «Млын». Влюбилась сразу же: давно искала такую вещь для простых офисных платьев, рубашек. Даже моя напарница уже положила на нее глаз!..

Ну и, бесспорно, одни из самых необычных моих украшений — это браслет и серьги с кристаллами сваровски, запонки с часовыми механизмами и гильзами люггер в основе. Они просты, интересны и сочетаемы практически с любым образом. Хотя на браслет реагируют необычно: ношу его с часами, и все сразу удивляются: зачем мне две пары часов!





Мастер , который все это создал, живет в Крыму. Когда я случайно наткнулась на нее в соцсетях, то прямо обалдела. Все, как я люблю: вещи, которые ненавязчивы, которые можно носить в любой сезон и выглядеть стильно.

Ну, а причина, по которой я всегда с особым нетерпением жду весны и лета, это мои необыкновенные ягодно-цветочные комплекты от брестской мастерицы Виктории Поляковой .





Не знаю, как кто, а я просто не могу пройти мимо такой красоты. С чернично-малиновым комплектом вообще приключилась анекдотичная история: сначала я купила его, а уже потом купила к нему платье и туфли. Что ж поделать: девочки такие девочки!"

«Моя подружка — злая рыба. Сделайте для неё такую же брошь!»

Полина, 23 года: «С белорусским мастером на все руки Виктором Кушнеровым я познакомилась полгода назад. Прочла в его сообществе, что он может сделать всё что угодно из всего на свете. А именно это мне и было нужно! Ведь тогда я заказывала в подарок дорогому человеку песочные часы, в которых можно… останавливать время!

С этой непростой задачей Виктор справился на ура, так что новый заказ его не удивил.

В одном из интервью он рассказывал о том, что как-то раз жена попросила его сделать оригинальную брошку. Заказ звучал так: «Сделай мне какую-нибудь «зверюгу».

Так на свет появилась «злая рыба»:





Я в эту «зверюгу» тоже влюбилась с первого взгляда.

Поэтому сказала: «Виктор, рыбы — фетиш моей подружки, да и прозвище у неё для своих — „злая рыбка“. Сделайте для неё такую же брошь!».

В скором времени вторая уникальная рыба ручной работы появилась на свет и отправилась в плавание. Жена мастера с долей доброй зависти отметила, что эта рыбина получилась «ещё более безумной».







Брошка и её обладательница

А именно такую я и хотела! Смешную, смелую, непосредственную, плывущую против течения — как и моя подруга!