

фото: Syndyk.by

Речь идет о преимущественном праве облисполкомов и Мингорисполкома на покупку акций, приобретенных гражданами в процессе разгосударствления в обмен на чеки «Имущество» и на льготных условиях.

Такое право является фактором, замедляющим развитие рынка ценных бумаг, говорится в ежегодном отчете Департамента ценных бумаг Министерства финансов, пишет tut.by .

Срок реализации преимущественного права может составлять до 3 месяцев для каждой потенциальной сделки и является сдерживающим фактором для активизации участников рынка, говорится в отчете. В настоящее время преимущественное право действует в отношении 317 компаний, что на 76 компаний больше, чем по итогам 2011 года, в котором такое право было введено.

В Минфине также отметили, что сделки по реализации облисполкомами и Мингорисполкомом преимущественного права совершаются на неорганизованном рынке, т.е. не участвуют в расчетах рыночных цен на акции открытых акционерных обществ, что, в свою очередь, негативно сказывается на показателе капитализации рынка акций.

Эксперты также отметили, что повышение уровня ликвидности фондового рынка в нынешних условиях невозможно без активизации обращения акционерного капитала, находящегося в государственной собственности. Повысить заинтересованность инвесторов к рынку ценных бумаг в Беларуси можно через постепенное увеличение уставных фондов акционерных обществ за счет частных инвестиций либо путем продажи ценных бумаг, находящихся в республиканской и коммунальной собственности, говорится в отчете.

Ликвидность рынка акций остается низкой — в 2016 году рыночные цены рассчитывались по акциям 63 акционерных обществ (в 2015 году — 76 эмитентов).

По состоянию на начало 2017 года к обращению на бирже допущены акции 2387 юридических лиц (2,4 тыс. выпусков выпусков).

В 2016 году первичное размещение акций на бирже не осуществлялось.

Суммарный объем сделок купли-продажи акций открытых акционерных обществ (ОАО) на организованном вторичном рынке в 2016 году составил 50,3 млн рублей (увеличение по сравнению с 2015 годом в 2,5 раза) или более 17,7 млн акций.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минфин: Преимущество государства при покупке акций сдерживает рынок Речь идет о преимущественном праве облисполкомов и Мингорисполкома на покупку акций, приобретенных гражданами в процессе разгосударствления в обмен на чеки...

Количество сделок, заключенных с акциями в торговой системе биржи в 2016 году, составило 2,8 тыс. При этом в 2016 году сделок, расчеты по которым осуществлялись в белорусских рублях, было заключено на 44,7 млн рублей, в долларах — на 297,6 тыс. долларов (2 сделки), в евро — на 1,1 тыс. евро (2 сделки), в российских рублях — на 167,7 российских рублей (6 сделок).