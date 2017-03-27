Новая монета номиналом в один фунт стерлингов сегодня поступит в обращение в Великобритании. Как ранее анонсировал Королевский монетный двор, она придет на смену однофунтовой монете, используемой уже более 30 лет.





В отличие от предыдущего варианта этот денежный знак будет двухцветным: его края сделаны с использованием никелевой латуни золотистого цвета, центральная же часть изготовлена из сплава на никелевой основе серебристого цвета. На лицевой стороне монеты под портретом королевы Елизаветы II изображен похожий на голограмму символ национальной валюты Соединенного Королевства, который при изменении угла наблюдения меняется на единицу.

Как заявили в британском минфине, "новый фунт станет самой защищенной монетой в мире" и ответом на действия фальшивомонетчиков, из-за которых сейчас в обороте находится около 45 миллионов фальшивых металлических денежных знаков этого достоинства.

Ожидается, что сам процесс замены монет должен завершиться к осени 2017 года. Тогда же планируется прекратить хождение старого фунта, который еще будут принимать банки и почта. В этой связи власти призывают подданных королевства не затягивать с обменом. По оценкам экспертов, в общей сложности британцы держат в своих копилках около 1,3 миллиарда фунтов (1,6 миллиарда долларов) в виде монет. Из них около трети от этой суммы приходится как раз на однофунтовые монеты.