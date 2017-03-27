Средняя зарплата в феврале снизилась, хотя обычно в этот период года, после января, она увеличивается. Это говорит о том, что экономический кризис далек от завершения. Естественно, реальная зарплата, учитывающая рост цен, упала еще больше. Однако благодаря укреплению Br-рубля долларовый эквивалент средней февральской зарплаты вырос до $380 (по курсу последних в месяце торгов на БВФБ).

Долларовый эквивалент средней зарплаты февраля, тем не менее, увеличил отставание от запланированного значения, которое было определено в соответствии с составленным ранее «планом-прогнозом» доведения $-эквивалента средней начисленной зарплаты в декабре 2017-го до $500, учитывающем ее многолетнюю динамику в Беларуси – инфляционную и сезонную, и предполагающему стабильный курс (итоговое удорожание доллара в 2017-м году не более чем на 7%, не выше 2,10 Br/$ к концу года): если январский $-эквивалент был меньше запланированного на $8, то февральский уже на $10 - он должен был быть не менее $390, когда как по факту $380.

Предполагалось также, исходя из традиционной среднегодовой динамики, что средняя зарплата в феврале составит не менее Br760 при курсе Br-рубля к доллару в конце месяца 1,960 Br/$. Но по факту зарплата оказалась намного меньше, а Br-рубль к доллару – заметно крепче (1,886 Br/$).

Февральская зарплата снизилась с январской – впервые с 2009-го

Средняя по Беларуси начисленная (до уплаты с нее налогов) заработная плата в феврале составила Br716.5, что на Br4.2 меньше, чем в январе. Падение февральского показателя средней зарплаты с январского - редкое явление в статистике Беларуси: в абсолютном большинстве случаев в феврале отмечается рост. В последний раз такое случалось в 2009-м году – таком же кризисном, как сейчас.

Но в целом долгосрочная тенденция в динамике номинального размера зарплат в Беларуси – повышательная, а основа этого номинального увеличения зарплат - инфляционный рост. За последние 10 лет, с февраля 2007-го по февраль 2017-го, средняя зарплата выросла в 11,7 раз.

Укрепление Br-рубля «спасло» $-эквивалент февральской зарплаты от падения

В феврале доллар в Беларуси снова, третий месяц подряд, подешевел, причем сильно - на 2,57%, и эта ревальвация Br-рубля позволила увеличить долларовый эквивалент средней зарплаты в условиях падения ее номинального значения в Br-рублях.

Долларовый эквивалент средней по стране зарплаты в феврале вырос с января на $8, до $380 (по курсу последних в феврале торгов на БВФБ). В феврале 2016-го средняя по стране зарплата была эквивалентна $308, - это было «дном» падения показателя текущего кризисного периода. В феврале 2015-го - $412, а до кризиса, в феврале 2014-го - $552.

Исторически максимальный $-эквивалент средних белорусских зарплат - $626 в июле 2014-го (по курсу последних в июле 2014-го торгов БВФБ). Очевидно, что здесь обновление максимумаа не произойдет в течение многих лет. А при худшем развитии событий (падение мировых цен на нефть ниже $35, с этим - очередной обвал российского рубля и снижение импортоемкости российского рынка, и в итоге – девальвация Br-рубля) – обвал показателя до уровня кризисных месяцев девальвационного 2011-го – ниже $300.

Среднегодовая месячная заработная плата в долларах в Беларуси растет второй месяц

Средняя за 2016-й год начисленная зарплата составила $364, а через 2 месяца, за отчетный 12-месячный период «март-2016-го – февраль 2017-го») – уже $374. В прошлом месяце, в январе, закончился 25-месячный период снижения этого среднегодового показателя – зафиксирован первый его рост, а отчетный февраль стал уже вторым месяцем роста.

Максимальным значением остается $592 (в середине 2014-го). В календарном 2015-м было $418, в 2014-м - $579, в супердевальвационном 2011-м - $333, в кризисном 2009-м - $356, в 2008-м - $414.

Предыдущие пиковые значения среднегодовой зарплаты в $-эквиваленте: в 2008-м году - $414 в месяц, перед кризисом 2011-го года - $437 в месяц. «Дно» вследствие мирового кризиса 2008-09 гг. - $356, а вследствие кризиса 2011-го - $314.

Реальная зарплата выросла в годовом формате впервые после 32-х месяцев падения

Февральская средняя зарплата номинально меньше январской на 0,6%. А рост цен на потребительские товары и услуги в феврале составил, по расчетам Белстата, 0,54%. Поэтому реальная февральская средняя зарплата упала на 1,1% с января.

А вот в сравнении с соответствующем месяцем прошлого года реальная зарплата выросла впервые с середины 2014-го. Номинально она стала больше, в сравнении с февралем 2016-го - на 8,3% (на Br61.3), но цены на потребительские товары и услуги выросли за год на 7,0%. Итог – реальный рост зарплат на 0,8% (данные – Белстат).

Таким образом, закончился 32-месячный период падения реальных зарплат (к соответствующему месяцу предыдущего года) в годовом формате.

Год назад, в феврале 2016-го, было реальное падение средней зарплаты в таком формате (к февралю 2015-го, -4,6%), как и в феврале 2015-го (к февралю 2014-го, -2,7%). Поэтому несмотря на рост в феврале 2017-го, за 3 года реальная зарплата в Беларуси снизилась значительно: средняя по стране «получка» февраля 2017-го меньше, с учетом потребительской инфляции, чем последнего предкризисного февраля, 2014-го года, на 6,4%.

.По своей покупательной способности февральская зарплата – на уровне 2012-го

Средняя зарплата февраля 2017-го по своей покупательной способности больше только февральской 2016-го – исходя из официальных данных статистики по потребительской инфляции.

Пиковая реальная средняя зарплата – когда на нее можно было приобрести максимальное количество потребительских товаров и услуг – августовская 2013-го. А сегодняшняя, февраля 2017-го – это уровень 2012-го. Все – на основе данных от Белстата по инфляции.

Зарплаты в Беларуси за годы независимости: инфляционный рост в сотни миллионов раз

Если выразить сегодняшние зарплаты в формате 1990-го года, без учета деноминаций, прошедших в Беларуси в 1994-м (1:10), 2000-м (1:1000) и 2016-м (1:10000), то февральская зарплата 2017-го – это 71,65 млрд рублей, когда как в начале 1991-го было 266, тогда еще, советских рублей.

То есть номинальный рост за 26 лет составил 269 млн раз (февраль 2017-го к январю 1991-го). Для сравнения, в Украине - в 2,4 млн раз, в России - в 140 тыс. раз, то есть на несколько порядков меньше: инфляция в Беларуси за постсоветский период стала наибольшей среди всех стран б.СССР.

Как изменялся $-эквивалент белорусских зарплат с 1991-го

В 1991-м $-эквивалент белорусских зарплат был, в среднем по стране, менее $10 по тогдашнему рыночному курсу. В период 1992-94 гг. - 20-30 долларов в эквиваленте. До середины 2000-го года долларовая средняя зарплата в Беларуси была менее $100. Хотя, конечно, покупательная способность доллара в те годы была в Беларуси очень высокая.

В 00-х годах, с начала долговременной финансово-курсовой стабилизации в Беларуси, опираясь на растущий, на фоне подъема нефтяных цен, российский рынок, долларовые зарплаты в Беларуси выросли к 2008-му году до $450. Правда, покупательская способность доллара в стране сильно снизилась за это время, опустившись к уровню стран Восточной Европы: ценовые различия между странами практически исчезли, а кое-что даже в Беларуси стало стоить дороже (например, недвижимость в 2008-м).

Мировой кризис 2009-го «подкосил» это 8-летний рост зарплат в $-эквиваленте, а знаменитый белорусский валютно-финансовый кризис 2011-го краткосрочно обвалил показатель до уровня 2006-го (менее $300 экв.) - вскоре после того, как с помощью «печатного станка» (Br-кредитной накачкой экономики) было исполнено поручение А.Лукашенко довести в 2010-м году среднюю зарплату в Беларуси до $500.

Но с 2012-го, вместе с наращиванием валютных резервов (чему сильно поспособствовала продажа последних 50% Белтрансгаза Газпрому), пошел быстрый восстановительный рост, и уже через год белорусские зарплаты стабильно превысили те самые $500, а в 2014-м несколько месяцев было с более чем $600-ми зарплатами.

Однако с конца 2014-го на фоне кризиса в России, вызванном падением цен на нефть и западными санкциями за агрессию против Украины, начались очень серьезные негативные экономические процессы в Беларуси, (воссозданная советская экономика Беларуси полностью зависима от экономической (и даже политической) ситуации в России), а Br-рубль сильно девальвировался, и как результат – падение $-эквивалента зарплат в Беларуси более чем в 1,5 раза, ниже $400.