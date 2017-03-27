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Александр Лукашенко 29-31 марта совершит официальный визит в Туркменистан и встретится с президентом страны.

30 марта глава государства проведет переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, которые пройдут в формате «один на один», а затем в расширенном составе, передает пресс-служба белорусского президента.

Планируется, что лидеры двух стран также примут участие в церемонии открытия комплекса зданий посольства Беларуси в Туркменистане.

На следующий день Лукашенко и Бердымухамедов посетят Гарлыкский горно-обогатительный комбинат, строительство которого было недавно завершено белорусской стороной. Главы государств в торжественной обстановке дадут старт работе завода, а затем ознакомятся с производством.

Туркменская и белорусская стороны не раз предъявляли взаимные претензии по поводу хода реализации данного проекта, напоминает tut.by .

Минск выражал обеспокоенность по поводу несоблюдения туркменской стороной взятых на себя финансовых и иных обязательств по строительству Гарлыкского ГОКа. По информации белорусской стороны, белорусские строители сталкивались с многочисленными препятствиями, что негативно влияло на ход строительства.

Ашхабад, со своей стороны, был недоволен ненадлежащим выполнением белорусскими подрядчиками контрактных обязательств по строительству ГОКа, значительным отставанием от запланированных сроков строительства отдельных объектов инфраструктуры комбината и задержкой выплаты зарплат туркменским гражданам.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко отправляется в Туркменистан торжественно открывать калийный комбинат Александр Лукашенко 29-31 марта совершит официальный визит в Туркменистан и встретится с президентом страны.

Соглашение о строительстве в Туркменистане под ключ горно-обогатительного комплекса по производству калийных удобрений было одобрено по итогам визита президента Александра Лукашенко в Ашхабад в 2009 году. В начале 2010 года между госконцерном «Туркменхимия» и ОАО «Белгорхимпром» был подписан контракт на строительство под ключ ГОКа мощностью 1,4 млн тонн хлорида калия в год, в том числе 0,6 млн тонн гранулированного и 0,8 млн тонн мелкозернистого. Стоимость комбината — 1 млрд долларов. Согласно первоначальным договоренностям, комбинат должен был быть сдан в 2015 году. В настоящее время сдача предприятия намечена на 2017 год.