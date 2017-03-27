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Принудительно выселяют семью женщины, которая протестовала на кране. Live
Выселить семью Игнатовичей из их дома могли еще 1 февраля, однако в назначенный день Галина Константиновна решилась на отчаянный шаг. В знак протеста против несправедливой компенсации за снос она забралась
10 из 11 человек, проживающиъх в доме, уже сняты с регистрационного учета в доме на улице Ржавецкой.
— Вчера вечером опять принесли уведомление от отдела принудительного исполнения, о том что сегодня придут выселять, — рассказывает Галина Константиновна.
В уведомлении перечислены те члены семьи, которых оно касается: 10 человек. Новая супруга Ивана Игнатовича, Татьяна Маринчик, не упомянута. Ее суд первой инстанции постановил выселить в «двушку» к мужу и его бывшей супруге, Галине Игнатович, но это решение еще обжалуется.
Галина Игнатович хочет, чтобы долю семей ее сыновей отдали квартирами, а ей с мужем выплатили денежную компенсацию, чтобы они могли наконец разъехаться, купив отдельное жилье, пусть и не в Минске. Застройщик, группа компаний «ТАПАС», уверен: законность была соблюдена в полном объеме. А Игнатовичи «
Решение суда о выселении было приостановлено до окончания прокурорской проверки. О «женщине на кране» говорил и президент Александр Лукашенко, который поручил разобраться в ситуации «по закону» и «по справедливости». Длилась проверка один месяц. В итоге, «дело рассмотрено с учетом представленных доказательств, существенных нарушений норм материального и процессуального права не допущено», говорится в новом письме за подписью прокурора города Минска. В генеральной прокуратуре в жалобе также отказали.
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Выселить семью Игнатовичей из их дома могли еще 1 февраля, однако в назначенный день Галина Константиновна решилась на отчаянный шаг. В знак протеста против...
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