﻿ Порошенко продаcт самый мощный корабль украинских ВМС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Порошенко продаcт самый мощный корабль украинских ВМС

28.03.2017 11:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Один из сильнейших кораблей своего времени — ракетный крейсер «Украина» («Адмирал Флота Лобов») будет демилитаризован и продан, сообщает украинский портал «НикВести».


Фото: kchf.ru

Крейсер был построен по проекту 1164 (шифр «Атлант») и спущен на воду в 1990 году.

Эти корабли оснащались мощными ударными ракетными комплексами. По своему вооружению эти «Атланты» мало чем уступали таким гигантам, как тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта 1144 (один из таких кораблей — «Петр Великий» — является флагманом российского Северного флота).

Главное вооружение корабля — 16 пусковых установок комплекса «Вулкан» с боекомплектом в 16 ракет ПКР П-1000. Каждая ракета массой 6 тонн развивает скорость до 3077 км/ч и оснащается либо 500 кг фугасно-кумулятивной боевой частью, либо ядерной мощностью 350 кт.

Крейсеры проекта 1164 «Атлант» являются одними из самых мощных в своем классе и могут уничтожить даже такую крупную и защищенную цель, как авианосец.

После развала СССР ракетный крейсер «Адмирал Флота Лобов» достался Украине и был впоследствии переименован. Степень готовности корабля составляла 95%. Денег на содержание корабля не выделялось, поэтому судно ржавело, а его уникальное оборудование и вооружение постепенно приходило в негодность.

В итоге корабль был доведен до такого состояния, что во время попытки продать его России, в марте 2011 года тогда еще министр обороны России Анатолий Сердюков заявил, что возьмет этот крейсер только даром.

Все это время корабль стоял без движения в акватории николаевского Судостроительного завода имени 61 коммунара.


Фото: «Военный Осведомитель» / vk.com

На днях первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь, выступая перед рабочими предприятия, рассказал, что корабль будет продан.

— У вас стоит крейсер «Украина», есть Указ президента о его демилитаризации. Если снять вооружение и продать то, что останется — там хватит на компенсацию ваших зарплат, еще и останется три раза на столько же. Там есть корпус и турбины, они востребованы.

Сейчас флагманом ВМС Украины является корабль «Гетман Сагайдачный», который изначально закладывался как сторожевой корабль проекта 11 351 «Нерей», а позже был переквалифицирован во фрегат.

Читайте также: Фотофакт: флагман украинского флота «Гетман Сагайдачный» вмерз в лед

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крейсеры проекта 1164 "Атлант" являются одними из самых мощных в своем классе и могут уничтожить даже такую крупную и защищенную цель, как авианосец.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Принудительно выселяют семью женщины, которая протестовала на кране. Live
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика