Один из сильнейших кораблей своего времени — ракетный крейсер «Украина» («Адмирал Флота Лобов») будет демилитаризован и продан, сообщает украинский портал «НикВести».



Фото: kchf.ru

Крейсер был построен по проекту 1164 (шифр «Атлант») и спущен на воду в 1990 году.

Эти корабли оснащались мощными ударными ракетными комплексами. По своему вооружению эти «Атланты» мало чем уступали таким гигантам, как тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта 1144 (один из таких кораблей — «Петр Великий» — является флагманом российского Северного флота).

Главное вооружение корабля — 16 пусковых установок комплекса «Вулкан» с боекомплектом в 16 ракет ПКР П-1000. Каждая ракета массой 6 тонн развивает скорость до 3077 км/ч и оснащается либо 500 кг фугасно-кумулятивной боевой частью, либо ядерной мощностью 350 кт.

Крейсеры проекта 1164 «Атлант» являются одними из самых мощных в своем классе и могут уничтожить даже такую крупную и защищенную цель, как авианосец.

После развала СССР ракетный крейсер «Адмирал Флота Лобов» достался Украине и был впоследствии переименован. Степень готовности корабля составляла 95%. Денег на содержание корабля не выделялось, поэтому судно ржавело, а его уникальное оборудование и вооружение постепенно приходило в негодность.

В итоге корабль был доведен до такого состояния, что во время попытки продать его России, в марте 2011 года тогда еще министр обороны России Анатолий Сердюков заявил, что возьмет этот крейсер только даром.

Все это время корабль стоял без движения в акватории николаевского Судостроительного завода имени 61 коммунара.



Фото: «Военный Осведомитель» / vk.com

На днях первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь, выступая перед рабочими предприятия, рассказал, что корабль будет продан.

— У вас стоит крейсер «Украина», есть Указ президента о его демилитаризации. Если снять вооружение и продать то, что останется — там хватит на компенсацию ваших зарплат, еще и останется три раза на столько же. Там есть корпус и турбины, они востребованы.

Сейчас флагманом ВМС Украины является корабль «Гетман Сагайдачный», который изначально закладывался как сторожевой корабль проекта 11 351 «Нерей», а позже был переквалифицирован во фрегат.