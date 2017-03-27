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Порошенко продаcт самый мощный корабль украинских ВМС
Один из сильнейших кораблей своего времени — ракетный крейсер «Украина» («Адмирал Флота Лобов») будет демилитаризован и продан,
Крейсер был построен по проекту 1164 (шифр «Атлант») и спущен на воду в 1990 году.
Эти корабли оснащались мощными ударными ракетными комплексами. По своему вооружению эти «Атланты» мало чем уступали таким гигантам, как тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта 1144 (один из таких кораблей — «Петр Великий» — является флагманом российского Северного флота).
Главное вооружение корабля — 16 пусковых установок комплекса «Вулкан» с боекомплектом в 16 ракет ПКР П-1000. Каждая ракета массой 6 тонн развивает скорость до 3077 км/ч и оснащается либо 500 кг фугасно-кумулятивной боевой частью, либо ядерной мощностью 350 кт.
Крейсеры проекта 1164 «Атлант» являются одними из самых мощных в своем классе и могут уничтожить даже такую крупную и защищенную цель, как авианосец.
После развала СССР ракетный крейсер «Адмирал Флота Лобов» достался Украине и был впоследствии переименован. Степень готовности корабля составляла 95%. Денег на содержание корабля не выделялось, поэтому судно ржавело, а его уникальное оборудование и вооружение постепенно приходило в негодность.
В итоге корабль был доведен до такого состояния, что во время попытки продать его России, в марте 2011 года тогда еще министр обороны России Анатолий Сердюков заявил, что возьмет этот крейсер только даром.
Все это время корабль стоял без движения в акватории николаевского Судостроительного завода имени 61 коммунара.
На днях первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь, выступая перед рабочими предприятия, рассказал, что корабль будет продан.
— У вас стоит крейсер «Украина», есть Указ президента о его демилитаризации. Если снять вооружение и продать то, что останется — там хватит на компенсацию ваших зарплат, еще и останется три раза на столько же. Там есть корпус и турбины, они востребованы.
Сейчас флагманом ВМС Украины является корабль «Гетман Сагайдачный», который изначально закладывался как сторожевой корабль проекта 11 351 «Нерей», а позже был переквалифицирован во фрегат.
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Крейсеры проекта 1164 "Атлант" являются одними из самых мощных в своем классе и могут уничтожить даже такую крупную и защищенную цель, как авианосец.
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