Всерьез заговорили о белорусском Майдане. Преувеличение? Возможно. Однако разбираться с подобным надо самым тщательным образом. Дабы не усугубить и без того шаткое, взрывоопасное положение. Я знаю, о чем говорю, потому что был участником и очевидцем двух "майданов" — на Украине и на Болотной в Москве.

Минска" title="ОМОН оттеснил собравшихся на несанкционированный митинг в центре Минска" class="">

Минска" title="ОМОН оттеснил собравшихся на несанкционированный митинг в центре Минска" class=""> © Sputnik / Виктор Толочко Работает ОМОН: День Воли в Минске закончился брутально 13

В Беларуси формально волнения начались из-за декрета о противодействии социальному иждивенчеству (декрет о тунеядцах). На деле в основе его было, в общем-то, благое намерение, а именно — борьба с неплательщиками налогов. Таких уклонистов на постсоветском пространстве хватает. Однако под суровую пяту декрета попали и люди невиновные. Те, кого замели, что называется, под общую гребенку.

Однако надо понимать, что ситуацию в Беларуси пытались раскачать давно. К слову, награждение Светланы Алексиевич — как раз-таки из этой, подготовительно-революционной, области. Тем временем в России и Украине случились Болотная и Евромайдан.

Я был в Беларуси летом прошлого года и, вернувшись, написал в своем блоге: белорусы, будьте умнее и готовьтесь противостоять майданным волнениям. Ведь в Полоцке, Витебске, Минске я увидел слишком много такого, что напоминало мне предмайдановскую ситуацию в Украине.

Так что происходящее в Беларуси ныне — ожидаемо. Сможет ли государство стать сильнее? Вот в чем вопрос.

Для начала необходимо понять: насколько массово происходящее? Даются разные оценки, но истина, безусловно, находится посредине. Речь, скорее всего, идет о нескольких тысячах и реже — о нескольких сотнях людей в различных городах. Это не много, чтобы власти бить тревогу, но и не мало, чтобы не замечать протестующих. Более того, закрыть глаза на протесты — для власти — значит совершить, возможно, роковую ошибку. Слепота, глухота, немота — это не методы разрешения существующего конфликта. Это путь к еще большему конфликту.

Запад, правда, уже осудил излишне жесткий разгон белорусского Майдана. Но можно ли было ожидать иной реакции? Подобные действия априори не нравятся западным боссам. Но им, определенно, нравится сама Беларусь, аппетитный кусочек в центре Европы, который давно уже просится быть съеденным.

Нам говорили, что Лукашенко с Евросоюзом последнее время шли на сближение, однако на деле лояльность Запада к Беларуси — фикция. Она, точнее, ее видимость, служит чем-то вроде крышки для кастрюли, в которой подают основное блюдо. На Западе никто никогда не разрешит быть Беларуси самостоятельной, такой, как ее видят сами белорусы.

И в нынешних протестах — изучите видео из Минска — к сожалению, слишком многое, до оскомины на зубах, напоминает об Украине зимой 2013-2014-го. Как принято говорить в подобных случаях, методички кураторы не поменяли.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 0:07 / .77Mb / просмотров видео: 1041) Sputnik/ Олеся Лучанинова © Sputnik/ Олеся Лучанинова Оцепление на площади Якуба Коласа

Но и Лукашенко — не Янукович. Он подготовился и сам мог бы написать методичку, например, с названием "Как разогнать Майдан и противостоять "цветным" революциям Шарпа".

Однако надо понимать, что люди вышли на протесты не просто так. И понять тех, кто выходит на белорусские протесты, можно. Более того — нужно. Уважительное отношение — залог будущего конструктивного диалога, а он обязателен для нынешнего белорусского общества.

И вот тут крайне важно разделять — как минимум, стараться это сделать — тех, кто выходит с социальными требованиями, и тех, кто переводит все в сугубо политическую плоскость. К благим намерениям неизбежно примыкает всякая шушера. Радикалы-националисты стараются и будут стараться переводить все в разрушительную плоскость; хаос, кровь — их цель. Иначе они не умеют, иначе они не живут.

Опять же, мы уже наблюдали аналогичную историю в Украине. Но, к счастью, в Беларуси власть не допустила националистического разгула. Белорусы чтят память о подлинных героях. У них нет бандер и шухевичей, у них есть Хатынь . Историческая память сегодня — главный оберег Беларуси, ее надежда.

Несомненно, тут же появляются те, кто — среди них хватает и людей искренних, порядочных — заявляет: что вы, это исключительно мирный протест, о каких радикалах вы говорите, к чему эта пропаганда? Но ведь и в Киеве было нечто подобное: люди сначала вышли на мирный протест, без насилия, потом смолчали, когда рядом преступали закон, а в итоге сами стали соучастниками преступления. И страна оказалась разорванной. А к власти пришло много тех, кто в нормальных, цивилизованных условиях не продвинулся бы дальше управления цехом консервов.

Для того чтобы не совершить подобных ошибок, белорусы должны учесть важный, системообразующий момент. Прежде чем выйти громить старый миропорядок, нужно хотя бы в общих чертах понимать, каким будет новый. Нужна программа не только по разрушению, но и по созиданию, хотя бы минимальному. Потому что когда на мой вопрос: "А кто и что вместо нынешнего?", белорусы отвечают: "Да кто и что угодно. Хуже не будет…" — это путь в никуда.

Поверьте, хуже быть может. Взгляните на Украину. Помимо разочарования и желания перемен хорошо бы иметь в голове хотя бы простенький план будущего, а в идеале — еще и умение вести диалог, договариваться. Это, собственно, касается всех сторон конфликта.

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