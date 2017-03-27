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Авария в Витебске: Peugeot совершил "сальто" после столкновения с BMW

28.03.2017 12:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Авария произошла накануне в 16:50 на пересечении улицы Петруся Бровки и Московского проспекта.

На перекрестке столкнулись два легковых автомобиля, при этом Peugeot выбросило на разделительную полосу, где машина перевернулась и снова стала на колеса.

 
 
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Легковой автомобиль перевернулся в Бресте в результате ДТП. Смотрите на видео, как Peugeot после столкновения с BMW опрокинулся на перекрестке и стал на колеса.

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