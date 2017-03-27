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Беларусь — пятая в Восточной Европе по объёму ИТ-фриланса

28.03.2017 12:24 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь — пятая в Восточной Европе по объёму ИТ-фриланса

фото: KV.by

В 2016 году сократилась доля заказов, выполненных белорусскими программистами, также уменьшилась их почастовая ставка.

Беларусь сохранила пятое место на рынке фрилансерского аутсорс-программирования Восточной Европы по сумме заказов, выполненных в 2016 году. Об этом сообщает сервис ИТ-рекрутинга top$dev по итогам ежегодного исследования, передает dev.by.

В 2016 году доля заказов, выполненных исполнителями из Беларуси, снизилась на 17 процентов по сравнению с предыдущим годом и теперь составляет менее 5 процентов от общего объёма заказов. Для сравнения: по итогам 2015 года доля заказов белорусских фрилансеров выросла на 69%. Подобная участи постигла Польшу и Болгарию, при этом первая потеряла сразу три позиции в рейтинге, откатившись на шестое место. Лидером рейтинга стабильно остаётся Украина, на долю которой приходится более 30 процентов аутсорс-заказов в Восточной Европе.


Падение затронуло и почасовые ставки во всём регионе, в том числе и у белорусских разработчиков — за год средний показатель «просел» с 24 до 22 долларов. Тем не менее, Беларусь сохранила по этому показателю третью позицию в регионе — больше зарабатывают только россияне (более 24 долларов/час) поляки (25 долларов/час).

При  этом более 70 процентов заказов, выполняемых белорусскими фрилансерами, имеют сумму менее 1 тысячи долларов.

В пятёрке самых популярных мест проживания восточноевропейских фрилансеров Минск занимает пятое место (после Киева, Харькова, Запорожья и Москвы), а отечественный БГУИР находится на четвёртом месте среди университетов, которые заканчивали фрилансеры. Лидирует киевский Национальный технический университет.

 
Теги: Минск
 
 
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В 2016 году сократилась доля заказов, выполненных белорусскими программистами, также уменьшилась их почастовая ставка.

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